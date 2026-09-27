बेटी का जन्मदिन मनाने की चाह रह गई अधूरी: भोपाल में पत्नी को बुलाने गिड़गिड़ाता रहा पति, मना करने पर दे दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बेटी के दूसरे जन्मदिन पर उसके साथ कुछ पल बिताने की चाह थी। इसके लिए पत्नी से मिन्नतें भी कीं, लेकिन जब वह बच्ची को लेकर आने के लिए तैयार नहीं हुई तो युवक टूट गया। हबीबगंज थाना क्षेत्र की 12 नंबर मल्टी निवासी 25 वर्षीय सावन पचौरे ने शुक्रवार रात चूहेमार दवा खा ली।

पुलिस के अनुसार सावन पिता शिवलाल पचौरे फाइबर वर्क का कारीगर था। उसने वर्ष 2023 में खुशी सूर्यवंशी से प्रेम विवाह किया था। दोनों की दो साल की बेटी है। आपसी अनबन के चलते खुशी करीब डेढ़ साल से बच्ची के साथ अलग रह रही थी।

गंभीर हालत में उसे जेपी अस्पताल से हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार देर रात उसकी मौत हो गई।

बेटी का जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई

सावन के भाई राहुल ने बताया कि 22 सितंबर को बेटी का जन्मदिन था। सावन चाहता था कि पत्नी बच्ची को लेकर घर आए, ताकि वह उसके साथ जन्मदिन मना सके। उसने पत्नी से आग्रह किया कि वह कुछ समय के लिए ही सही, बेटी को लेकर आ जाए। लेकिन खुशी ने मना कर दिया।

इसके बाद से सावन गुमसुम और परेशान रहने लगा था। शुक्रवार रात काम से लौटी मां ने उसे उल्टियां करते देखा। पूछने पर उसने दवा खाने की बात बताई।

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।