भोपाल में चिमनी की आग से झुलसी महिला की मौत; 8 माह के मासूम के पैर भी जले, मायके पक्ष का आरोप- केरोसिन से जलाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिलखिरिया थाना क्षेत्र स्थित कोकता मल्टी नंबर चार में गुरुवार देर रात बिस्तर में आग लगने से 23 वर्षीय नवविवाहिता पूजा अहिरवार गंभीर रूप से झुलस गई। शनिवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

हादसे में पास सो रहे 8 माह के बच्चे के पैर भी झुलस गए। मायके पक्ष ने पूजा के पति अशोक अहिरवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए घटना को संदिग्ध बताया है।

60% झुलसने के बाद मौत

पुलिस के अनुसार आग लगने के समय पूजा पति के साथ सो रही थी। आग की चपेट में आने पर उसने शोर मचाया, जिसके बाद पति ने आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया।

थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते ने बताया पूजा करीब 60 प्रतिशत झुलस गई थी। शुरुआती जानकारी में आग चिमनी से लगने की बात सामने आई है।

मायके पक्ष ने लगाए आरोप

पूजा के भाई रवि का आरोप है कि अशोक शराब के नशे में बहन के साथ मारपीट और बदसलूकी करता था। उसने घटनास्थल पर केरोसिन मिलने का दावा भी किया है।

पूजा ने करीब दो साल पहले अशोक से प्रेम विवाह किया था। पुलिस अब रिपोर्ट, घटनास्थल और स्वजनों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है।