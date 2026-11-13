Bhopal Crime: उधारी के 1200 रुपये न चुकाने पर घर में घुसकर युवक को राड से पीटा, अस्पताल में मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महज 1200 रुपये के कर्ज की वसूली न चुकाने पर एक युवक ने सीएनजी आटो चालक की लोहे की राड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र के संजय नगर में दिवाली की रात आरोपित ने घर में घुसकर राजेश यादव (38) पर जानलेवा हमला किया था।

सिर और हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आने के बाद उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। अब मौत के बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है। शाहजहांनाबाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। 8 साल पहले की उधारी पुलिस के अनुसार संजय नगर में पानी की टंकी के पास रहने वाला राजेश यादव, पिता सत्यनारायण यादव, सीएनजी आटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब 8 साल पहले आग से जलने के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद से वह अपने दोनों बच्चों की अकेले परवरिश कर रहा था।