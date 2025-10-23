भोपाल में पता बताने से मना किया तो चाकू से कर दिया हमला, जानें पूरा मामला

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:48:04 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:48:04 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर क्षेत्र स्थित कल्याणनगर में मंगलवार देर रात बदमाशों ने पता पूछने के विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 24 वर्षीय अभिषेक पंथी नामक युवक के गले की नस कट गई, वह गंभीर स्थिति में हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही उसका दोस्त भी बीच बचाव में घायल हुए है। छोला पुलिस ने चार आरोपितों के विरूद्ध हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

    गाली गलौज करते हुए विवाद शुरू किया

    एसआइ प्रीतम सिंह के अनुसार, अभिषेक पंथी और अमित राय कल्याणनगर में रहते हैं। दोनों मंगलवार रात कल्याणनगर में टहल रहे थे, तभी वहां बदमाश आर्यन सौदा, गोविंद, इरशाद और संदीप सौदा पहुंचे थे, उनके हाथ में चाकू थे। सभी आरोपी इसी इलाके के रहने वाले थे, वह किसी बदमाश को मारने की नीयत से घूम रहे थे। तभी आर्यन ने किसी व्यक्ति का पता अभिषेक से पूछा था, उसके मना करने पर आर्यन ने गाली गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया। यह देख अभिषेक पंथी के साथी अमित राय और दो साथी बीच बचाव करने आ गए।


    11 अपराध दर्ज है, इलाके का लिस्टेड गुंडा

    इस दौरान आर्यन ने अभिषेक के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके गले की नस और कान कट गया और वह लहुलुहान हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे दोस्त अमित राय को भी चाकू लगा है। हमला करने के बाद बदमाश वहां से धमकी देकर फरार हो गए। आसपास के लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने अमित की शिकायत पर आरोपी आर्यन सौदा, गोविंद, इरशाद और संदीप सौदा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बदमाश आर्यन सौदा के खिलाफ पूर्व में 11 अपराध दर्ज है, वह इलाके का लिस्टेड गुंडा है।

