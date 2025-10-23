भोपाल में पता बताने से मना किया तो चाकू से कर दिया हमला, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर क्षेत्र स्थित कल्याणनगर में मंगलवार देर रात बदमाशों ने पता पूछने के विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 24 वर्षीय अभिषेक पंथी नामक युवक के गले की नस कट गई, वह गंभीर स्थिति में हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। इसके साथ ही उसका दोस्त भी बीच बचाव में घायल हुए है। छोला पुलिस ने चार आरोपितों के विरूद्ध हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

गाली गलौज करते हुए विवाद शुरू किया एसआइ प्रीतम सिंह के अनुसार, अभिषेक पंथी और अमित राय कल्याणनगर में रहते हैं। दोनों मंगलवार रात कल्याणनगर में टहल रहे थे, तभी वहां बदमाश आर्यन सौदा, गोविंद, इरशाद और संदीप सौदा पहुंचे थे, उनके हाथ में चाकू थे। सभी आरोपी इसी इलाके के रहने वाले थे, वह किसी बदमाश को मारने की नीयत से घूम रहे थे। तभी आर्यन ने किसी व्यक्ति का पता अभिषेक से पूछा था, उसके मना करने पर आर्यन ने गाली गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया। यह देख अभिषेक पंथी के साथी अमित राय और दो साथी बीच बचाव करने आ गए।