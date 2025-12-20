मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अब भोपाल में घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं काटने पड़ेंगे नगर निगम ऑफिस के चक्कर

    भोपाल में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ना तो नगर निगम के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही दलालों को रिश्वत देनी पड़ ...और पढ़ें

    By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 04:55:46 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 05:03:16 AM (IST)
    अब भोपाल में घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं काटने पड़ेंगे नगर निगम ऑफिस के चक्कर
    मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर नगर निगम का फैसला

    HighLights

    1. भोपाल में मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन की प्रक्रिया ऑनलाइन
    2. 50 दिन में शिकायत निराकरण और राजस्व वसूली पर जोर
    3. निगम आयुक्त ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा में दिए निर्देश

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानीवासियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे न ही किसी दलाल को रिश्वत देकर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब यह काम ऑनलाइन होगा।

    टीएल की बैठक के दौरान निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। शहर के नागरिक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।

    सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित व्यक्ति डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। निगम आयुक्त ने ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की पूरी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    चेतावनी: 50 दिन से ज्यादा कोई भी शिकायत लंबित न रहे

    बैठक के दौरान समय-सीमा की शिकायतों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगमायुक्त अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 50 दिनों तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। निर्धारित अवधि में शिकायतों का निराकरण कर उन्हें विलोपित कराया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


    यह भी पढ़ें- विधायक के बेटे और कंडक्टर के बीच हुई बहस, पुलिस ने रुटींग चेकिंग के नाम पर खड़ी करवा दी बस; मामला Viral

    बड़े बकायादरों पर करें सख्ती

    राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने संपत्तिकर और बकाया करों की प्रभावी वसूली के निर्देश दिए, विशेष रूप से बड़े बकायादारों से सख्ती से कर वसूली करने को कहा। साथ ही लीज रेंट की राशि भी अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए गए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.