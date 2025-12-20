विधायक के बेटे और कंडक्टर के बीच हुई बहस, पुलिस ने रुटींग चेकिंग के नाम पर खड़ी करवा दी बस; मामला Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: बागली से भाजपा विधायक मुरली भंवरा पर पुलिस के ऊपर पर दबाव बनाकर बस जब्त करवाने के आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि विधायक का पुत्र इंदौर से पराग ट्रैवल्स की बस से बागली जा रहा था। किराए की बात को लेकर कंडक्टर से बहस हुई। कुछ ही देर बाद पुलिस ने बागली थाने में बस खड़ी करवा दी। यह मामला स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम की है। शुक्रवार को दिनभर सोशल मीडिया में यह मामला चला। शाम को बस मालिक बागली पहुंचा। पहले विधायक से मुलाकात की, फिर थाने पहुंचकर बात की।
वहीं दूसरी तरफ, विधायक मुरली भंवरा ने कहा कि मेरे पुत्र से या मुझसे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के तहत बस जब्त की थी। कागज नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है।
बस मालिक राकेश साहू ने एक वीडियो जारी कर कहा कि विधायक या उनके बेटे का कोई लेना-देना नहीं है। मेरे बस में ऑर्जिनल पेपर नहीं होने के कारण यह कार्रवाई हुई है। बागली थाना प्रभारी अभिनव शुक्ला ने भी कहा कि रूटीन चेकिंग के तहत बस जब्त की थी।
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार गुरुवार शाम को विधायक भंवरा का बेटा इंदौर से बागली लौट रहा था। इंदौर से रतनपुर के बीच चलने वाली पराग ट्रेवल्स की बस में बैठा था। किराया देने की बात पर विधायक पुत्र की कंडक्टर से बहस हुई।
कंडक्टर ने कहा कि मैं नहीं जानता, किराया देना पड़ेगा। इस पर विधायक के बेटे ने अपने पिता को फोन कर घटनाक्रम बताया। कुछ देर बाद बागली पुलिस थाने से टीम एक्शन में आई। बागली पहुंचते ही बस को जब्त कर लिया गया। कहा गया कि बस के कागज अधूरे हैं। चेकिंग के चलते बस को थाने में खड़ा करना पड़ेगा। घटनाक्रम से बस में मौजूद सवारियां परेशान हुईं। उन्हें बागली से दूसरी बस पकड़कर गंतव्य तक जाना पड़ा।