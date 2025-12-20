मेरी खबरें
    विधायक के बेटे और कंडक्टर के बीच हुई बहस, पुलिस ने रुटींग चेकिंग के नाम पर खड़ी करवा दी बस; मामला Viral

    बस कंडक्टर से विधायक के बेटे की बहस और उसी दिन बस के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की घटना से सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बनाई। हालांकि मामले को लेकर विधा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 03:05:26 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 03:34:00 AM (IST)
    विधायक के बेटे और कंडक्टर के बीच हुई बहस, पुलिस ने रुटींग चेकिंग के नाम पर खड़ी करवा दी बस; मामला Viral
    पुलिस ने पकड़ी बस

    1. बागली में पराग बस पर कार्रवाई का मामाल वायरल
    2. बागली विधायक के बेटे और बस कंडक्टर के बीच बहस
    3. विधायक पर पुलिस को बोलकर कार्रवाई करवाने का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: बागली से भाजपा विधायक मुरली भंवरा पर पुलिस के ऊपर पर दबाव बनाकर बस जब्त करवाने के आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि विधायक का पुत्र इंदौर से पराग ट्रैवल्स की बस से बागली जा रहा था। किराए की बात को लेकर कंडक्टर से बहस हुई। कुछ ही देर बाद पुलिस ने बागली थाने में बस खड़ी करवा दी। यह मामला स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

    जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम की है। शुक्रवार को दिनभर सोशल मीडिया में यह मामला चला। शाम को बस मालिक बागली पहुंचा। पहले विधायक से मुलाकात की, फिर थाने पहुंचकर बात की।

    वहीं दूसरी तरफ, विधायक मुरली भंवरा ने कहा कि मेरे पुत्र से या मुझसे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के तहत बस जब्त की थी। कागज नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है।


    बस मालिक राकेश साहू ने एक वीडियो जारी कर कहा कि विधायक या उनके बेटे का कोई लेना-देना नहीं है। मेरे बस में ऑर्जिनल पेपर नहीं होने के कारण यह कार्रवाई हुई है। बागली थाना प्रभारी अभिनव शुक्ला ने भी कहा कि रूटीन चेकिंग के तहत बस जब्त की थी।

    सोशल वीडिया पर क्या चला ?

    सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार गुरुवार शाम को विधायक भंवरा का बेटा इंदौर से बागली लौट रहा था। इंदौर से रतनपुर के बीच चलने वाली पराग ट्रेवल्स की बस में बैठा था। किराया देने की बात पर विधायक पुत्र की कंडक्टर से बहस हुई।

    कंडक्टर ने कहा कि मैं नहीं जानता, किराया देना पड़ेगा। इस पर विधायक के बेटे ने अपने पिता को फोन कर घटनाक्रम बताया। कुछ देर बाद बागली पुलिस थाने से टीम एक्शन में आई। बागली पहुंचते ही बस को जब्त कर लिया गया। कहा गया कि बस के कागज अधूरे हैं। चेकिंग के चलते बस को थाने में खड़ा करना पड़ेगा। घटनाक्रम से बस में मौजूद सवारियां परेशान हुईं। उन्हें बागली से दूसरी बस पकड़कर गंतव्य तक जाना पड़ा।

    चर्चित रहे हैं विधायकी रौब के किस्से

    • बता दें कि इसी साल अप्रैल में इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने साथियों के साथ माता टेकरी पर हंगामा किया था।

    • हाटपीपल्या से भाजपा विधायक मनोज चौधरी के भतीजे डॉ. निखिल चौधरी ने भोपाल रोड स्थित टोल नाके पर तोड़फोड़ की थी।

    • देवास भाजपा विधायक गायत्रीराजे पवार के पुत्र विक्रमसिंह पवार वाहनों के काफिले के साथ उज्जैन स्थित महाकाल लोक में घुस गए थे।

