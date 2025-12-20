विधायक के बेटे और कंडक्टर के बीच हुई बहस, पुलिस ने रुटींग चेकिंग के नाम पर खड़ी करवा दी बस; मामला Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास: बागली से भाजपा विधायक मुरली भंवरा पर पुलिस के ऊपर पर दबाव बनाकर बस जब्त करवाने के आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि विधायक का पुत्र इंदौर से पराग ट्रैवल्स की बस से बागली जा रहा था। किराए की बात को लेकर कंडक्टर से बहस हुई। कुछ ही देर बाद पुलिस ने बागली थाने में बस खड़ी करवा दी। यह मामला स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम की है। शुक्रवार को दिनभर सोशल मीडिया में यह मामला चला। शाम को बस मालिक बागली पहुंचा। पहले विधायक से मुलाकात की, फिर थाने पहुंचकर बात की। वहीं दूसरी तरफ, विधायक मुरली भंवरा ने कहा कि मेरे पुत्र से या मुझसे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के तहत बस जब्त की थी। कागज नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है।