Bhopal में दोस्ती के बाद शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बनाया शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अवधपुरी थाने में एक विवाहित महिला की शिकायत पर उसके परिचित सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक के विरूद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला को अपने फ्लैट पर बुलाया था और फिर बाद में उससे दुष्कर्म किया।

अस्पताल में हुई थी दोनों की मुलाकात अवधपुरी पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय पीड़िता राजधानी में रहती है, उसका पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता है। करीब छह महीने पहले पीड़िता बीमार थी और एम्स अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। इसी दौरान आरोपी इंजीनियर जयदीप के स्वजन भी अस्पताल में भर्ती थे, वह उनसे मिलने के लिए अक्सर जाता था।