Bhopal में दोस्ती के बाद शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बनाया शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अवधपुरी थाने में एक विवाहित महिला की शिकायत पर उसके परिचित सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक के विरूद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला को अपने फ्लैट पर बुलाया था और फिर बाद में उससे दुष्कर्म किया।
अवधपुरी पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय पीड़िता राजधानी में रहती है, उसका पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता है। करीब छह महीने पहले पीड़िता बीमार थी और एम्स अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। इसी दौरान आरोपी इंजीनियर जयदीप के स्वजन भी अस्पताल में भर्ती थे, वह उनसे मिलने के लिए अक्सर जाता था।
इसी दौरान जयदीप की पहचान महिला से हुई। आरोपित ने उसे बात करने के लिए नया फोन दिया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी तो आरोपित ने उसे नौकरी लगवाने का झांसा देकर मिलने को अपने अवधपुरी स्थित घर में बुलाया। वहां आरोपित ने नौकरी की बात न करते हुए उससे दुष्कर्म किया। बीते 12 अगस्त को भी आरोपित ने उसे रूम में बुलाया था।