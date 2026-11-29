नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बड़वई गांव में रविवार सुबह कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में कई टन प्लास्टिक और पुट्ठा भरा होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग और धुएं का गुबार दूर से दिखाई देने लगा। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।

बड़ा आर्थिक नुकसान