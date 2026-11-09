भोपाल में भीषण आग... दुकान व लॉज से उठी लपटें, तीसरी मंजिल से 3 लोगों को रस्सी से बचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के घोड़ा निकास क्षेत्र के समीप सोमवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अजय रैकवार के मकान के नीचे संचालित प्रेम मंगानी की सुपारी सेंटर एवं किराना दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इसी भवन में प्रेम लॉज भी संचालित है। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपर तीसरी मंजिल पर रह रहा एक परिवार धुएं और आग के बीच फंस गया। परिवार के तीन सदस्यों की जान पर बन आई और उन्हें बचाने के लिए मदद की गुहार लगानी पड़ी।

40 फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे सुरक्षित उतारे लोग हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोग तत्काल मदद के लिए आगे आए। तीसरी मंजिल पर करीब 40 फीट की ऊंचाई पर फंसे तीनों लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना काफी मशक्कत कर तीनों सदस्यों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और साहस से एक बड़ा हादसा टल गया।