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दीपावली की रात उज्जैन की सड़कों पर निकले CM मोहन यादव, नागरिकों को खिलाई मिठाई; बांटे उपहार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दीपावली की रात्रि उज्जैन शहर में भ्रमण कर नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और मिठाई खिलाई।

By Suryanarayan MishraEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 12:28:44 AM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 12:28:44 AM (IST)
दीपावली की रात उज्जैन की सड़कों पर निकले CM मोहन यादव, नागरिकों को खिलाई मिठाई; बांटे उपहार
दीपावली की रात उज्जैन की सड़कों पर निकले CM मोहन यादव

HighLights

  1. सीएम डॉ. मोहन यादव ने दीवाली की रात उज्जैन में किया भ्रमण
  2. नागरिकों से मुलाकात कर दी शुभकामनाएं और खिलाई मिठाई
  3. सिख गुरुद्वारे पहुंचे और स्वच्छता मित्रों को दिए उपहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दीपावली की रात्रि उज्जैन शहर में भ्रमण कर नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और मिठाई खिलाई।

फ्रीगंज से लेकर माता मंदिर चौराहे तक पहुंचे सीएम

मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज, शहीद पार्क, टावर चौक, तंबाकू बाजार, सांदीपनि चौराहा से लेकर माता मंदिर चौराहा आदि क्षेत्रों में भ्रमण करके नागरिकों से मुलाकात की।

स्वच्छता मित्रों को भेंट किए उपहार व मिठाई

इस दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय सिख गुरुद्वारे में भी पहुंचे। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने बाजार क्षेत्र में मौजूद स्वच्छता मित्रों का सम्मान कर उनको दीपावली की मिठाई तथा उपहार प्रदान किए।


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