भोपाल की सड़कों को जाम से मिलेगी मुक्ति... मेट्रो स्टेशनों के पास 500 मीटर में बनेंगे बहुमंजिला दफ्तर और घर

अनुज मैना, नईदुनिया, भोपाल। मेट्रो के आसपास के इलाके को प्रदेश सरकार आने वाले सालों में पूरी तरह नए अंदाज में विकसित करने की योजना बना रही है। मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में मेट्रो लाइन के दोनों ओर 500-500 मीटर क्षेत्र को विशेष विकास क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। यहां घर, दुकान, बाजार, दफ्तर और दूसरी जरूरी सुविधाएं आसपास बनाने की योजना है। यानी मेट्रो स्टेशन के आसपास ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है, जहां लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े।

पुराने निर्माणों के पुनर्विकास और ऊंची इमारतों का प्रस्ताव इसका एक बड़ा बदलाव पुराने भवनों और बस्तियों में देखने को मिल सकता है। ड्राफ्ट में पहले से बने भवनों और पुराने निर्माण को दोबारा विकसित करने की गुंजाइश रखने का प्रस्ताव है। जरूरत और तय नियमों के अनुसार एक भूखंड पर पहले से ज्यादा निर्माण किया जा सकता है। ऊंची इमारतों को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ एक ही इलाके में घर और दुकान या घर और कार्यालय जैसी अलग-अलग गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि मेट्रो वाले क्षेत्रों में नए नियमों को लागू करने से पुराने और घने इलाकों में ज्यादा इमारतें बनने से सड़क, पार्किंग और सीवरेज पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार को पहले उन क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए, जहां इस तरह की गतिविधियां संभव हो सकें। छोटे भूखंड मिलाकर बड़ा निर्माण और मिश्रित उपयोग मेट्रो के आसपास कुछ पुराने स्वीकृत भूखंडों को आपस में जोड़कर बड़ा भूखंड बनाने की अनुमति का भी प्रस्ताव है। खासकर 12 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़क से लगे भूखंडों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। इसका मतलब है कि ऐसे स्थानों पर एक ही परिसर में रहने के साथ दुकान या कार्यालय भी बनाया जा सकता है। लेकिन ज्यादा निर्माण के साथ सड़क और दूसरी सुविधाओं पर दबाव न बढ़े, इसके लिए भी योजना बनाने का प्रस्ताव है।