इंदौर नगर निगम के टैंकर ने बीटेक की छात्रा को रौंदा, मौत, दो पहिया वाहन पर साथ में सवार भाई हुआ घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : छोटा बांगड़दा क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम के पानी के टैंकर ने दोपहिया वाहन सवार बीटेक छात्रा और उसके भाई को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई मामूली रूप से घायल हुआ है।

एक्सीडेंट के बाद चालक टैंकर को तेज रफ्तार में लेकर भागने लगा। कुछ राहगीरों ने काफी दूर तक पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टैंकर चालक शुभम उर्फ सोहन चौकसे, निवासी गांधी नगर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।