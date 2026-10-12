भोपाल-जबलपुर के यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस एक्सप्रेस ट्रेन को किया गया नियमित, देखें रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए रानी कमलापति-अगरतला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाएगा। इससे त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा।

ट्रेन नंबर 11665 रानी कमलापति-अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस 22 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी। वापसी में ट्रेन नंबर 11666 अगरतला-रानी कमलापति एक्सप्रेस 25 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को अगरतला से चलेगी। पहले यह सेवा 01665/01666 नंबर से स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित होती थी।