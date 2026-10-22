भोपाल मास्टर प्लान 2047 में चली जाएगी 66 गांवों की जमीन, किसानों की जमीन का लैंडयूज बदला; विरोध में निकालेंगे पदयात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के 2047 के मास्टर प्लान को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों का आरोप है कि भोजताल संरक्षण, रिवरफ्रंट, फारेस्ट और ग्रीन बेल्ट जैसी श्रेणियों के नाम पर 66 गांवों की निजी कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इससे खेती पर निर्भर हजारों किसानों के भूमिहीन होने और आजीविका छिनने का खतरा पैदा हो गया है। इसी को लेकर बुधवार को किसानों ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। गुरुवार को निकालेंगे पदयात्रा जानकारी के अनुसार किसान इस मुद्दे पर बड़ा विरोध दर्ज कराने की तैयारी में हैं। विरोध के लिए किसान गुरुवार को मुगालिया छाप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय तक पदयात्रा निकालेंगे। किसान नेता अनोखी मानसिंह पटेल और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का कहना है कि जिन जमीनों पर वे कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उन्हें अब प्रस्तावित मास्टर प्लान में भोजताल संरक्षण जोन-एक और जोन-दो यानी बीआइजेड-1 और बीआइजेड-2 में शामिल किया जा रहा है।