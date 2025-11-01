मेरी खबरें
    MCU Bhopal में तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश चौकसे की इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी

    माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू) में गुरुवार सुबह तक्षशिला भवन की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हुए पत्रकारिता के छात्र दिव्यांश चौकसे की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 12:33:34 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 12:33:34 AM (IST)
    HighLights

    1. दिव्यांश चौकसे की इलाज के दौरान मौत हो गई
    2. दिव्यांश अनियंत्रित होकर बालकनी से नीचे गिर गया था
    3. उपचार के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू) में गुरुवार सुबह तक्षशिला भवन की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हुए पत्रकारिता के छात्र दिव्यांश चौकसे की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

    कैसे हुआ था हादसा

    दिव्यांश अपने दोस्तों के साथ तीसरी मंजिल पर खेल रहा था। खेल के दौरान जब एक छात्र ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तभी दिव्यांश अनियंत्रित होकर बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 24 घंटे से अधिक उपचार के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी।

    रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने बताया कि घटना के दौरान मौजूद छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि छात्र ‘बर्फ पानी’ नामक खेल खेल रहे थे। इस दौरान दिव्यांश को लगा कि बालकनी के आगे खड़े होने के लिए स्थान होगा, और वह कूद गया।


    पुलिस ने क्या कहा

    पुलिस ने बताया कि दिव्यांश चौकसे एमसीयू में मास कम्युनिकेशन के पीजी कोर्स के प्रथम वर्ष का छात्र था। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब वह गिरा, तो परिसर में अफरा-तफरी मच गई। कॉलेज स्टाफ और छात्रों ने मिलकर उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हालत गंभीर होने पर दूसरे निजी अस्पताल रेफर किया गया था। इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।

