MCU Bhopal में तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश चौकसे की इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (एमसीयू) में गुरुवार सुबह तक्षशिला भवन की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हुए पत्रकारिता के छात्र दिव्यांश चौकसे की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। कैसे हुआ था हादसा दिव्यांश अपने दोस्तों के साथ तीसरी मंजिल पर खेल रहा था। खेल के दौरान जब एक छात्र ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तभी दिव्यांश अनियंत्रित होकर बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 24 घंटे से अधिक उपचार के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी।

रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने बताया कि घटना के दौरान मौजूद छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि छात्र ‘बर्फ पानी’ नामक खेल खेल रहे थे। इस दौरान दिव्यांश को लगा कि बालकनी के आगे खड़े होने के लिए स्थान होगा, और वह कूद गया।