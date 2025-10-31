MPPSC: मेडिकल भर्ती में 142 पद खाली, नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, OBC आरक्षण के चलते अधूरा परिणाम जारी किया

मेरी खबरें
    By Kapil Niley
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 11:43:10 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 11:43:10 PM (IST)
    मेडिकल भर्ती में 142 पद खाली, नहीं मिले योग्य उम्मीदवार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने शुक्रवार को मेडिकल विशेषज्ञ भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। हालांकि इस बार भी आयोग ने अधूरा परिणाम घोषित किया है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण आयोग ने कुल पदों के 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग का परिणाम रोककर सिर्फ 87 प्रतिशत मुख्य भाग का परिणाम जारी किया है।

    योग्य उम्मीदवार नहीं मिले

    आयोग के अनुसार घोषित पदों में से विभिन्न श्रेणियों के 142 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। एमपीपीएससी ने कुल 253 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिनमें 15 दिव्यांग पद भी शामिल थे। शुक्रवार देर शाम जारी परिणाम में बताया गया कि कई श्रेणियों के लिए पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए, जिसके चलते कुल 142 पद रिक्त रह गए।


    आयोग की सूचना के अनुसार मुख्य भाग (87 प्रतिशत पदों) में से 224 पदों पर परिणाम घोषित किया गया। इनमें से भी 135 पद खाली रह गए, क्योंकि संबंधित वर्गों में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। इनमें 36 एससी, 50 एसटी, 17 ओबीसी और 32 ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं।

    दिव्यांग श्रेणी भी खाली

    वहीं दिव्यांग श्रेणी के लिए विज्ञापित 15 पदों में से 11 पदों पर उम्मीदवार नहीं मिले। शासन के नियमों के अनुसार दिव्यांग वर्ग के रिक्त पदों के अनुपात में 7 पद अनारक्षित वर्ग में भी खाली रखे गए हैं। आयोग ने बताया कि घोषित पदों के आधार पर मुख्य सूची में 71 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जबकि कुछ नाम अनुपूरक सूची में रखे गए हैं।

