दिवाली तक टला UPI पर MDR शुल्क, भोपाल के व्यापारियों ने की इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्र सरकार द्वारा यूपीआइ डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को दीपावली तक टालने के फैसले का भोपाल के व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि, व्यापारियों ने साफ किया कि यह केवल फौरी राहत है, इसे स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।

भोपाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल, कैट के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने कहा कि त्योहारी सीजन में यह कदम कारोबारियों को राहत देगा। लेकिन शुल्क लगने से व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका असर कीमतों और कैशलेस मुहिम पर पड़ेगा।