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दिवाली तक टला UPI पर MDR शुल्क, भोपाल के व्यापारियों ने की इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग

भोपाल के व्यापारियों ने UPI पर MDR शुल्क दिवाली तक टालने का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने इसे स्थायी रूप से हटाने और मुफ्त लेन-देन की सीमा पांच ला...और पढ़ें

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 10:44:39 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 10:44:39 AM (IST)
दिवाली तक टला UPI पर MDR शुल्क, भोपाल के व्यापारियों ने की इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग
दिवाली तक टला UPI पर MDR शुल्क। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. UPI पर MDR शुल्क दिवाली तक टलने से मिली राहत।
  2. व्यापारियों की मांग- MDR शुल्क स्थायी रूप से खत्म हो।
  3. MDR मुक्त लेन-देन की सीमा पांच लाख रुपये की जाए।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्र सरकार द्वारा यूपीआइ डिजिटल भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को दीपावली तक टालने के फैसले का भोपाल के व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि, व्यापारियों ने साफ किया कि यह केवल फौरी राहत है, इसे स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।

भोपाल चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोविंद गोयल, कैट के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने कहा कि त्योहारी सीजन में यह कदम कारोबारियों को राहत देगा। लेकिन शुल्क लगने से व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका असर कीमतों और कैशलेस मुहिम पर पड़ेगा।


बैठक में लिए अहम फैसले

वहीं मंगलवार को हुई भोपाल चेंबर की प्रबंध समिति की बैठक में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क पर फालो-अप करने और भोपाल मास्टर प्लान पर आपत्तियां जुटाकर शासन को सौंपने का निर्णय हुआ। साथ ही सदस्यों को निश्शुल्क विधिक, सीए और सीएस परामर्श के लिए समिति बनाई गई है।

भोपाल चैंबर की प्रमुख मांगें

  • यूपीआइ के व्यावसायिक लेन-देन पर एमडीआर शुल्क पूरी तरह खत्म किया जाए।

  • शुल्क आवश्यक हो तो उसका भार सर्विस प्रोवाइडर उठाएं, व्यापारियों से वसूली न हो।

  • एमडीआर-मुक्त लेन-देन की सीमा बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये की जाए।

  • डिजिटल भुगतान प्रणाली को पारदर्शी और किफायती बनाया जाए।

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