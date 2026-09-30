गांधी जयंती से MP में शुरू होगा सेवा और स्वच्छता का महा-उत्सव, 2 से 10 अक्टूबर तक 'सेवा मेरा योगदान' अभियान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। गांधी जयंती दो अक्टूबर से प्रदेश में सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिला, विकासखंड, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर तक स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृद्धजनों की सेवा से लेकर सैनिक परिवारों का सम्मान और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के आयोजन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गांधी जयंती पर अभियान के तहत स्वच्छता कर्मियों का सम्मान, प्लास्टिक मुक्त परिसर का संकल्प और जागरूकता रैली होगी।

जल स्रोतों, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान किया जाएगा। गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग करने के साथ विज्ञानिक कचरा प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी। तीन अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविरों में जांच, विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था होगी।

चार अक्टूबर को वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में वृद्धजनों के साथ संवाद, भोजन, फल और दैनिक उपयोग की सामग्री देने के साथ स्वास्थ्य जांच व सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते-चप्पल और स्टेशनरी जैसी सामग्री दी जाएगी।

जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जाएंगे चश्मे

छह अक्टूबर को नेत्र परीक्षण शिविरों में जरूरतमंदों को चश्मे उपलब्ध कराने तथा गंभीर मामलों में उपचार के लिए सहयोग किया जाएगा। वहीं, आठ अक्टूबर को दिव्यांगजनों को कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार की जानकारी देने के साथ सहायक उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

यह भी पढ़ें- छत्‍तीसगढ़ के डिप्‍टी CM विजय शर्मा बन गए ‘सफाईकर्मी’, स्‍कूल में पंखों की धूल को खुद करने लगे साफ, ग्राउंड में लगाई झाडू

नौ अक्टूबर को एक पेड़ मां के नाम, एक व्यक्ति-एक पौधा और एक परिवार-एक पौधा जैसी पहल के तहत पोधारोपण होगा। इसी दिन सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान किया जाएगा। 10 अक्टूबर को जरूरतमंद विद्यार्थियों को बैग, पुस्तकें, कापियां, स्टेशनरी, गणवेश और जूते उपलब्ध कराए जाएंगे।