मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी यूनिट नहीं, यह हार्ट अटैक जितना ही गंभीर

    भारत में मानसिक स्वास्थ्य संकट गंभीर चुनौती बन चुका है। हर तीन मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, अधिकांश को उपचार नहीं मिलता। डॉ. रुचि सोनी इसे मूक महामारी कहती हैं। मानसिक स्वास्थ्य इमरजेंसी हार्ट अटैक जैसी खतरनाक है। हर जिला अस्पताल में 24 घंटे साइकेट्रिक इमरजेंसी यूनिट जरूरी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 02:27:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 02:41:50 PM (IST)
    अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी यूनिट नहीं, यह हार्ट अटैक जितना ही गंभीर
    मानसिक स्वास्थ्य के उपचार में एक मिनट की देरी भी जिंदगी छीन सकती है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. अधिकांश लोगों को कभी कोई मानसिक उपचार नहीं मिला।
    2. संकटग्रस्त व्यक्ति को तत्काल के लिए 24 घंटे यूनिट की जरूरत।
    3. शरीर चीखता है और मन चुप रह जाता है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारत में मानसिक स्वास्थ्य का संकट अब एक 'इमरजेंसी चुनौती' बन चुका है, जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर तीन मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है।

    चिंताजनक यह है कि इनमें से अधिकांश लोगों को कभी कोई मानसिक उपचार नहीं मिला। गांधी मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रुचि सोनी इसे एक मूक महामारी बताती हैं। डॉ. सोनी का मत है कि मानसिक स्वास्थ्य संकट समय नहीं देखता। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां रात के दो बजे भी किसी संकटग्रस्त व्यक्ति को तत्काल मदद मिल सके।


    शरीर चीखता है, मन चुप रह जाता है

    डॉ. सोनी के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थितियां उतनी ही खतरनाक हैं, जितना अचानक हार्ट अटैक आना। वे कहती हैं कि फर्क बस इतना है कि शरीर चीखता है और मन चुप रह जाता है। मानसिक स्वास्थ्य इमरजेंसी तब आती है, जब किसी व्यक्ति के विचार, व्यवहार या भावनाएं अचानक खुद के या दूसरों के लिए खतरा बन जाती हैं। जैसे बार-बार आत्मघाती विचार आना, पैनिक अटैक या हिंसक व्यवहार। यह वह नाजुक दौर होता है, जहां उपचार में एक मिनट की देरी भी जिंदगी छीन सकती है।

    हर जिले में 24 घंटे मदद जरूरी

    इस मूक महामारी को रोकने के लिए व्यापक बदलाव आवश्यक हैं। डॉ. सोनी ने हर जिले में सुधार की राह सुझाई है। यह आवश्यक है कि हर जिला अस्पताल में 24 घंटे सातों दिन साइकेट्रिक इमरजेंसी यूनिट स्थापित हो। साथ ही डाक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को संकट प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

    टेली-साइकेट्री सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ मदद पहुंचे। इसके अतिरिक्त स्कूलों और कालेजों में मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड ट्रेनिंग शुरू करना समय की मांग है, जिससे हर व्यक्ति अपने आसपास के संकट को पहचान कर तुरंत सहायता प्रदान कर सके।

    इमरजेंसी रेफरल की त्रासदी

    वर्तमान में देश के बहुत कम अस्पतालों में 24 घंटे सातों दिन साइकेट्रिक इमरजेंसी यूनिट उपलब्ध है। जब कोलार के एक बैंक अधिकारी ने नींद की गोलियां खा लीं या शाहपुरा की 24 वर्षीय छात्रा परीक्षा से पहले पैनिक अटैक के कारण बेहोश हो गईं, तो दोनों मामलों में शुरुआती इलाज के बाद उन्हें मानसिक रोग विभाग में रेफर किया गया।

    यही रेफरल और सही इमरजेंसी सुविधा का अभाव कीमती समय नष्ट कर देता है। जिला और छोटे शहरों में प्रशिक्षित मनोरोग चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसके कारण परिवार को ही संकट संभालना पड़ता है, और यही देरी अक्सर जिंदगी छीन लेती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.