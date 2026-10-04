मानसून की विदाई के बाद MP में चढ़ने लगा पारा: दिन में तीखी धूप, शाम को 'गुलाबी ठंड'; रायसेन और ग्वालियर सबसे गर्म

Edited By: bhupendra Singh Rajput

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया है। इसके चलते रविवार को पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। दिनभर खिली तीखी धूप की वजह से अधिकतम तापमान में औसतन दो से तीन डिग्री और रात के न्यूनतम पारे में एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।