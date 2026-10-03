एमपी में 10 दिन पहले ही मानसून की विदाई, भोपाल-इंदौर में रातें हुईं ठंडी, 6 अक्टूबर को 13 जिलों में हल्की बौछारों के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन की आधिकारिक विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मानसून पूरे प्रदेश से पूरी तरह रुखसत हो गया। पिछले वर्ष (13 अक्टूबर 2025) की तुलना में इस बार मानसून की वापसी करीब 10 दिन पहले दर्ज की गई है। इस वर्ष प्रदेश में 24 जून को मानसून का आगमन हुआ था। बारिश की गतिविधियां थमने, नमी में गिरावट और उत्तर-पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण मानसून की विदाई की स्थितियां बनी हैं।

रात में गुलाबी ठंडक, दिन में चढ़ रहा पारा मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश के मौसम में बदलाव आने लगा है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात अमरकंटक में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.1°C रहा। इसके अलावा शाजापुर में 17.3°C, धार में 17.5°C, इंदौर व पचमढ़ी में 17.6°C और भोपाल व उज्जैन में 18.0°C पारा दर्ज किया गया।