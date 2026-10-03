एमपी में 10 दिन पहले ही मानसून की विदाई, भोपाल-इंदौर में रातें हुईं ठंडी, 6 अक्टूबर को 13 जिलों में हल्की बौछारों के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन की आधिकारिक विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मानसून पूरे प्रदेश से पूरी तरह रुखसत हो गया। पिछले वर्ष (13 अक्टूबर 2025) की तुलना में इस बार मानसून की वापसी करीब 10 दिन पहले दर्ज की गई है। इस वर्ष प्रदेश में 24 जून को मानसून का आगमन हुआ था। बारिश की गतिविधियां थमने, नमी में गिरावट और उत्तर-पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण मानसून की विदाई की स्थितियां बनी हैं।
मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश के मौसम में बदलाव आने लगा है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, बीती रात अमरकंटक में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.1°C रहा। इसके अलावा शाजापुर में 17.3°C, धार में 17.5°C, इंदौर व पचमढ़ी में 17.6°C और भोपाल व उज्जैन में 18.0°C पारा दर्ज किया गया।
वहीं दिन के समय धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी जारी है। बड़वानी, धार, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 35°C के पार पहुंच गया, जबकि पचमढ़ी और अमरकंटक में दिन का पारा 29°C से कम रहा।
इस पूरे मानसूनी सीजन में मध्य प्रदेश में कुल 908.4 मिमी (35.8 इंच) वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य औसत 949.5 मिमी (37.3 इंच) से करीब 1.5 इंच (4 प्रतिशत) कम है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जून के महीने में सामान्य से 14% कम बारिश हुई थी। हालांकि जुलाई, अगस्त और सितंबर में अच्छी वर्षा हुई, लेकिन जून माह में हुई कम बारिश के कारण कुल औसत आंकड़ा 4 प्रतिशत घटकर रह गया।
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मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के महीने में अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा। 3 से 5 अक्टूबर के दौरान प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहने का अनुमान है।
इसके बाद 6 अक्टूबर से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में स्थानीय प्रभाव से हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है।