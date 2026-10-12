गलत लोकेशन दिखा रहीं मीटर रीडिंग मशीनें, भोपाल में 93 कर्मचारियों का वेतन कटा; दीपावली पर आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल वृत्त के ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रीडिंग करने वाले 93 कर्मचारियों का वेतन तकनीकी खामी के कारण काटे जाने का मामला सामने आया है।

बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाया कि पाश मशीनें उपभोक्ताओं के घर पर रीडिंग लेने के बावजूद वास्तविक स्थान से 2 से 3 किलोमीटर दूर की लोकेशन दिखा रही हैं।

इसके चलते कर्मचारियों का पिछले तीन महीने में सात से 25 दिन तक का वेतन काटा गया है।

लोकेशन नहीं मिलने से डेटा मिलान में परेशानी

बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बिजली कंपनी मुख्यालय में आईटी सेल के इंजीनियर प्रमोद प्रजापति और मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा।