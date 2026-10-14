उज्जैन में कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल से सिटीजन एटीएम कार्ड के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : शहर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने आईटीआई कॉलेज के 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्राचार्य को निशाना बनाकर उनके बैंक खाते से 10 लाख रुपये निकाल लिए। माधव नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार सनत कुमार जैन उम्र 80 वर्ष निवासी निर्माण नगर, सेठी नगर के पास, आईटीआई कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। रविवार को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक बैंक का अधिकारी बताते हुए जैन को सिटीजन एटीएम कार्ड बनवाने का प्रस्ताव दिया और इससे कई सुविधाएं मिलने की बात कही।

फोन करने वाले ने उनसे बैंक खाते से संबंधित जानकारी ले ली

सनत कुमार जैन फोन करने वाले की बातों में आ गए और सिटीजन एटीएम कार्ड बनवाने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद फोन करने वाले ने उनसे उनके बैंक खाते से संबंधित जानकारी, एटीएम का पिन और सीवीसी नंबर ले लिया। कुछ देर बाद सनत कुमार जैन ने इस संबंध में अपने पड़ोसी संजय को बताया। इस पर संजय ने जैन से कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, उन्हें तुरंत इस संबंध में शिकायत करना चाहिए।

बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है

संजय ने उन्हें साइबर ठगी होने की आशंका जताई और तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी। बैंक से लेन-देन की जानकारी लेने पर पता चला कि खाते से दो लाख, तीन लाख और पांच लाख रुपये निकाले गए हैं। इस तरह कुल 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। मामले में माधव नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ठग की तलाश शुरू की है।