भोपाल में मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद ही समय के साथ-साथ ट्रिप भी घटाई
Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो को अब एक चौथाई पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद ही मेट्रो की टाइ ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 10:47:17 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 10:47:17 AM (IST)
भोपाल में मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, समय के साथ-साथ ट्रिप भी घटाई
HighLights
- तीन घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी
- 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हुआ था
- करीब एक हजार यात्री मेट्रो में हो रहे सवार
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो को अब एक चौथाई पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद ही मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव करने के साथ ही ट्रिप भी घटा दी है। अब मेट्रो एम्स स्टेशन से सुबह नौ बजे की बजाय तीन घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि यही से शाम साढ़े सात बजे आखिरी ट्रिप चलेगी। नया शेड्यूल पांच जनवरी से लागू होगा।
भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने किया था। इसके अगले दिन यानी 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हो गया। इस दिन से आम लोग मेट्रो में सफर करने लगे। ऐसे में कमर्शियल रन के पहले दिन मेट्रो में सफर करने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला था। इस दौरान 6568 पैसेंजर सवार हुए थे।
अब करीब एक हजार यात्री मेट्रो में हो रहे सवार
वहीं, अब एक हजार के आसपास ही यात्री मेट्रो में सवार हो रहे हैं। इस वजह से मेट्रो कॉर्पोरेशन ने टाइमिंग और ट्रिप दोनों में बदलाव कर दिया है।
ऐसा रहेगा नया शेड्यूल
- मेट्रो अब तीन घंटे देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि रात 7:55 बजे तक यह चलेगी।
- शाम 7:30 बजे एम्स से सुभाष नगर के बीच आखिरी मेट्रो दौड़ेगी, जो 25 मिनट में सुभाष नगर स्टेशन पहुंचेंगी।
- पहले की तरह 75 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। यानी, एक गाड़ी छूटने के बाद दूसरी गाड़ी सवा घंटे बाद ही मिल सकेगी।
- पहले दोनों ओर कुल 17 ट्रिप लगाई जा रही थी, जो घटाकर 13 कर दी गई है।
- एम्स से सुभाषनगर के बीच सात और सुभाषनगर से एम्स के बीच छह ट्रिप लगेगी।
अब ये रहेगी टाइमिंग
- पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे एम्स स्टेशन से शुरू होगी, जो दोपहर 12:40 बजे सुभाषनगर स्टेशन पहुंचेगी।
- आखिरी मेट्रो शाम 7:30 बजे एम्स से शुरू होकर 7:55 बजे सुभाषनगर स्टेशन पर पहुंचेगी।
किस दिन कितने पैसेंजर मिले
21 दिसंबरः 6,568 पैसेंजर
22 दिसंबरः 2,896 पैसेंजर
23 दिसंबरः 2,163 पैसेंजर
24 दिसंबरः 1,787 पैसेंजर
25 दिसंबरः 4,264 पैसेंजर
26 दिसंबरः 1,473 पैसेंजर
27 दिसंबरः 1,200 पैसेंजर
28 दिसंबरः 2,349 पैसेंजर
29 दिसंबरः 1,100 पैसेंजर
30 दिसंबरः 9,67 पैसेंजर
31 दिसंबरः 1113 पैसेंजर
01 जनवरीः 2,023 पैसेंजर
02 जनवरीः 1,065 पैसेंजर
यह भी पढ़ें- Bhopal Metro बनी अव्यवस्थाओं का जंक्शन... तीसरे दिन ही यात्रियों का मोहभंग, पैसेंजर्स की संख्या में आई भारी गिरावट