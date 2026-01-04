मेरी खबरें
    भोपाल में मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद ही समय के साथ-साथ ट्रिप भी घटाई

    Bhopal Metro: भोपाल मेट्रो को अब एक चौथाई पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद ही मेट्रो की टाइ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 10:47:17 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 10:47:17 AM (IST)
    HighLights

    1. तीन घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी
    2. 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हुआ था
    3. करीब एक हजार यात्री मेट्रो में हो रहे सवार

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो को अब एक चौथाई पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद ही मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव करने के साथ ही ट्रिप भी घटा दी है। अब मेट्रो एम्स स्टेशन से सुबह नौ बजे की बजाय तीन घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि यही से शाम साढ़े सात बजे आखिरी ट्रिप चलेगी। नया शेड्यूल पांच जनवरी से लागू होगा।

    भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने किया था। इसके अगले दिन यानी 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हो गया। इस दिन से आम लोग मेट्रो में सफर करने लगे। ऐसे में कमर्शियल रन के पहले दिन मेट्रो में सफर करने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला था। इस दौरान 6568 पैसेंजर सवार हुए थे।


    अब करीब एक हजार यात्री मेट्रो में हो रहे सवार

    वहीं, अब एक हजार के आसपास ही यात्री मेट्रो में सवार हो रहे हैं। इस वजह से मेट्रो कॉर्पोरेशन ने टाइमिंग और ट्रिप दोनों में बदलाव कर दिया है।

    ऐसा रहेगा नया शेड्यूल

    • मेट्रो अब तीन घंटे देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि रात 7:55 बजे तक यह चलेगी।

    • शाम 7:30 बजे एम्स से सुभाष नगर के बीच आखिरी मेट्रो दौड़ेगी, जो 25 मिनट में सुभाष नगर स्टेशन पहुंचेंगी।

    • पहले की तरह 75 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। यानी, एक गाड़ी छूटने के बाद दूसरी गाड़ी सवा घंटे बाद ही मिल सकेगी।

    • पहले दोनों ओर कुल 17 ट्रिप लगाई जा रही थी, जो घटाकर 13 कर दी गई है।

    • एम्स से सुभाषनगर के बीच सात और सुभाषनगर से एम्स के बीच छह ट्रिप लगेगी।

    अब ये रहेगी टाइमिंग

    • पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे एम्स स्टेशन से शुरू होगी, जो दोपहर 12:40 बजे सुभाषनगर स्टेशन पहुंचेगी।

    • आखिरी मेट्रो शाम 7:30 बजे एम्स से शुरू होकर 7:55 बजे सुभाषनगर स्टेशन पर पहुंचेगी।

    किस दिन कितने पैसेंजर मिले

    21 दिसंबरः 6,568 पैसेंजर

    22 दिसंबरः 2,896 पैसेंजर

    23 दिसंबरः 2,163 पैसेंजर

    24 दिसंबरः 1,787 पैसेंजर

    25 दिसंबरः 4,264 पैसेंजर

    26 दिसंबरः 1,473 पैसेंजर

    27 दिसंबरः 1,200 पैसेंजर

    28 दिसंबरः 2,349 पैसेंजर

    29 दिसंबरः 1,100 पैसेंजर

    30 दिसंबरः 9,67 पैसेंजर

    31 दिसंबरः 1113 पैसेंजर

    01 जनवरीः 2,023 पैसेंजर

    02 जनवरीः 1,065 पैसेंजर

