भोपाल मेट्रो बीच में क्यों लटका... CMRS से ग्रीन सिग्नल मिल पाएगा? जानें पूरा अपडेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल मेट्रो के सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटक गई हैं। दिल्ली से कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम अब तक तीन बार निरीक्षण कर चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि करीब आठ किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अभी भी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाया है ।

CMRS से ग्रीन सिग्नल मिल पाएगा या नहीं? मेट्रो प्रबंधन ने दो महीने पहले सभी बड़े काम पूरे होने के दावे किये थे, जबकि सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक करीब चार किलोमीटर के हिस्से में स्टेशन अंदर यात्री सुरक्षा, स्टेशन के नीचे यात्री सुविधा और सड़क की ऊंचाई कम करने जैसे काम अभी भी जारी हैं । ऐसे में प्रबंधन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं और यह आशंका जताई जा रही है कि क्या भोपाल मेट्रो को इस बार भी CMRS से ग्रीन सिग्नल मिल पाएगा, जबकि 2025 भी खत्म होने को है। अक्टूबर में संचालन होना था पर नहीं हुआ, नवंबर गुजरने में छह दिन बाकी है। साल खत्म होने में मात्र दिसंबर बचा हुआ है।