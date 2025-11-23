13 कर्मचारी बिना हेलमेट आए कार्यालय, कटा 15 हजार चालान, कार्रवाई के लिए विभाग प्रमुखों को लिखेंगे पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। जिले के 10 शासकीय कार्यालयों में हेलमेट चेकिंग के लिए पुलिसबल तैनात रहा व चेक किया गया। इसमें पाया गया कि 13 कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के संबंधित संस्थाओं में पहुंचे हैं। संबंधितों से 15,000 रूपये चालान के रूप में वसूल किए हैं। साथ ही संबंधितों के खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई के लिए विभाग प्रमुखों को पत्र भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सड़क सुरक्षा की बैठक में एसपी अमित कुमार तोलानी ने हेलमेट को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि सभी शासकीय कार्यालयों में दो पहिया वाहनों से पहुंचने वाले अधिकारी-कर्मचारी हेलमेट पहनकर ही कार्यालय पहुंचे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। जिसके परिपालन में हेलमेट नहीं तो- सफर नहीं के अंतर्गत शनिवार को जिले के 10 शासकीय कार्यालयों में हेलमेट चेकिंग लगाई गई। इसमें कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मचारियों के हेलमेट एवं सीट बेल्ट चेक किए गए।

200 से 250 कर्मचारियों की हुई चेकिंग

चेकिंग पॉइंट जिले के शासकीय कन्या शाला राजगढ़, शासकीय पीजी कॉलेज राजगढ़, पॉलिटेक्निक कॉलेज राजगढ़, पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजगढ़, थाना कोतवाली राजगढ़, एवं पुलिस लाइन राजगढ़, ब्यावरा शहर स्थित शासकीय पीजी कॉलेज, शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल चौराहा ब्यावरा, एसडीएम कार्यालय ब्यावरा में लगाकर हेलमेट चेक किए गए। चेकिंग के दौरान लगभग 200 से 250 कर्मचारियों को चेक किया गया है। जिनमें से 13 कर्मचारी ऐसे पाए गए जो की बिना हेलमेट के कार्यालय पहुंचे थे।

एमबी एक्ट के तहत 24 वाहनों पर कार्यवाही

कर्मचारियों के नाम नोट कर संबंधित कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रथक से भेजा जाएगा। उक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भविष्य में अभियान के अंतर्गत निजी विद्यालयों एवं बैंकों को भी शामिल किया जाएगा। जिसमें वहां पहुंचकर हेलमेट चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा थाना यातायात द्वारा आज एमबी एक्ट की कार्रवाई करते हुए 24 वाहनों पर कार्यवाही की और लगभग 15, 000 का समन शुल्क वसूल किया। जिसमें से चार वाहनों पर तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलने की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई।