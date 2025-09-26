मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal Metro: मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ट्रेन में सवार होकर 80 किमी की रफ्तार से पहुंचे एम्स स्टेशन

    Bhopal Metro: मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग के नेतृत्व में दो सदस्यीय टीम गुरुवार सुबह नौ बजे से अत्याधुनिक ट्रेन सेट और अनुरक्षण अवसंरचना के निरीक्षण से पड़ताल की शुरुआत की। यहां उन्होंने यात्री सुरक्षा, सुविधा और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन को परखा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 01:33:21 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 01:33:21 AM (IST)
    Bhopal Metro: मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ट्रेन में सवार होकर 80 किमी की रफ्तार से पहुंचे एम्स स्टेशन
    Bhopal Metro: 80 किमी की रफ्तार से पहुंचा एम्स स्टेशन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मेट्रो रेल (Bhopal Metro) ने संचालन से पूर्व अंतिम परीक्षा की पहली सीढ़ी पार कर ली गई है। गुरुवार को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त और उनकी टीम ने भोपाल मेट्रो के ट्रैक से लेकर ट्रेन तक की व्यवस्था को सुरक्षा मानकों पर परखा। इस दौरान सुरक्षा आयुक्त मेट्रो रेल में सवार होकर सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक गए। इस दौरान ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया।

    तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन को परखा

    मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग के नेतृत्व में दो सदस्यीय टीम गुरुवार सुबह नौ बजे से अत्याधुनिक ट्रेन सेट और अनुरक्षण अवसंरचना के निरीक्षण से पड़ताल की शुरुआत की। यहां उन्होंने यात्री सुरक्षा, सुविधा और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई तीन कोच वाली मेट्रो ट्रेन को परखा।

    संचालन क्षमता, सुरक्षा उपकरणों की जांच

    टीम ने सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, सीट, वातानुकूलित कोच, चार्जिंग पाइंट और वास्तविक समय यात्री सूचना प्रणाली की प्रक्रिया देखी। डिपो की व्यवस्था देखने के बाद सीएमआरएस की टीम ने ट्रेन में सवार होकर सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक गई। इस सफर के दौरान भी ट्रेन की संचालन क्षमता, सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन प्रोटोकाल की कार्यप्रणाली की जांच की गई।

    इसे भी पढ़ें... MP News: सोने की परत चढ़ा कर लिया 21 लाख का Gold Loan, सुनार और 4 व्यापारियों पर केस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.