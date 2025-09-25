मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: सोने की परत चढ़ा कर लिया 21 लाख का Gold Loan, सुनार और 4 व्यापारियों पर केस

    संयोगितागंज पुलिस ने नकली आभूषण गिरवी रख लाखों रुपये का ऋण लेने और शुद्धता परखने वाले सुनारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। टीआई केपी यादव के अनुसार उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि दिनेश कुमार कैलाशचंद्र सेन द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 11:41:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 11:41:24 PM (IST)
    MP News: सोने की परत चढ़ा कर लिया 21 लाख का Gold Loan, सुनार और 4 व्यापारियों पर केस
    MP News: सोने की परत चढ़ा कर लिया 21 लाख का Gold Loan

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संयोगितागंज पुलिस ने नकली आभूषण गिरवी रख लाखों रुपये का ऋण लेने और शुद्धता परखने वाले सुनारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। टीआई केपी यादव के अनुसार उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि दिनेश कुमार कैलाशचंद्र सेन द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है।

    कौन-कौन है आरोपी?

    आरोपित पारसनाथ वाजपेयी निवासी रघुवंशी कॉलोनी, अमित शाक्य निवासी सुखदेव नगर, संजय सोनी निवासी उमंग पार्क और सुरेंद्र जैन निवासी स्वामी विवेकानंद कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घोटाला बैंक की जावरा कंपाउंड स्थित शाखा में हुआ है। दिनेश के अनुसार, आरोपित सोने की गुणवत्ता एवं शुद्धता जांचने के लिए अधिकृत हैं।

    गड़बड़ी पकड़ में आई तो दोबारा हुई जांच

    आरोपित पारसनाथ एवं अमित शाक्य द्वारा गोल्ड लोन के लिए आवेदन सौंपा गया था। आरोपितों ने सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच करवाई और 21 लाख 62 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत करवा लिया। आडिट के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई तो सोने की दोबारा परख करवाई गई। नकली पाए जाने पर पुलिस को शिकायत कर केस दर्ज करवाया गया।

    इसे भी पढ़ें... ननद-भाभी की दोस्ती गहरी हो गई, पति को इस रिश्ते पर कभी शक नहीं हुआ, दोनों के साथ भागने की आशंका

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.