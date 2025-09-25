MP News: सोने की परत चढ़ा कर लिया 21 लाख का Gold Loan, सुनार और 4 व्यापारियों पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संयोगितागंज पुलिस ने नकली आभूषण गिरवी रख लाखों रुपये का ऋण लेने और शुद्धता परखने वाले सुनारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। टीआई केपी यादव के अनुसार उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के प्रतिनिधि दिनेश कुमार कैलाशचंद्र सेन द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है।

कौन-कौन है आरोपी? आरोपित पारसनाथ वाजपेयी निवासी रघुवंशी कॉलोनी, अमित शाक्य निवासी सुखदेव नगर, संजय सोनी निवासी उमंग पार्क और सुरेंद्र जैन निवासी स्वामी विवेकानंद कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घोटाला बैंक की जावरा कंपाउंड स्थित शाखा में हुआ है। दिनेश के अनुसार, आरोपित सोने की गुणवत्ता एवं शुद्धता जांचने के लिए अधिकृत हैं।