इंतजार की घड़ी खत्म... Bhopal Metro इस दिन से आम लोगों के लिए होगी शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आखिरकार वह घड़ी आ गई है जब भोपाल मेट्रो का सपना साकार होने जा रहा है। जी हां, सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर एम्स अस्पताल तक कहे जाने वाले करीब आठ किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्राे का संचालन शुरू करने के लिए एमपी मेट्रो अंतिम परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। सूत्रों की मानें तो 15 सितंबर के बाद दिल्ली से आने वाली कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम भोपाल मेट्रो का निरीक्षण करने आ सकती है। इसके लिए मेट्रो बीते कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। हर दिन सीएमआरएस संबंधित कामों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

अक्टूबर में भोपाल मेट्रो आम जनता के लिए जानकारी के अनुसार डिपो और मेन लाइन के जो काम पूरे हो गए हैं, उनकी फाइलें सीएमआरएस के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। सारी फाइलों के अपलोड होने के बाद मेट्रो सीएमआरएस से निरीक्षण के लिए तारीख तय करेगा। इसके बाद सीएमआरएस की टीम भोपाल आएगी। चूंकि अक्टूबर में प्रायोरिटी कारिडोर पर मेट्रो का संचालन किया जाना है। इसके मद्देनजर 30 सितंबर तक प्रायोरिटी कॉरिडोर के सारे काम पूरे करने का लक्ष्य रखा है, ताकि अक्टूबर में भोपाल मेट्रो आम जनता के लिए शुरू की जा सके।

600 से अधिक अपलोड होते हैं दस्तावेज सीएमआरएस की टीम को बुलाने से पहले मेट्रो को प्रायोरिटी कॉरिडोर के सारे दस्तावेज अपलोड करने हैं। जानकारी के अनुसार 600-700 से अधिक दस्तावेज सीएमआरएस के लिए पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। दस्तावेजों को अपलोड करने का काम एडवांस स्टेज पर चल रहा है। पहले होगा डिपो का निरीक्षण, उसके बाद मेन लाइन का नंबर इंदौर की तरह भोपाल में भी सीएमआरएस की टीम आकर दो बार निरीक्षण करेगी। जिस तरह इंदौर में पहले डिपो का निरीक्षण हुआ और उसके बाद मेन लाइन का निरीक्षण करने के लिए सीएमआरएस की टीम आई थी। ठीक उसी तरह भोपाल में सीएमआरएस की टीम पहले डिपो व ट्रेन का निरीक्षण करेगी। इसके बाद मेन लाइन के निरीक्षण का नंबर आएगा।