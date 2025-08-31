Snapchat से दोस्ती, फिर घर बुलाकर किया दुष्कर्म, अरबाज ने नाबालिग को बनाया अपना शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए आठवीं कक्षा की छात्रा से दोस्ती की और फिर बहाने से बुलाकर उससे दुष्कर्म किया। छात्रा ने जब इसका विरोध किया और परिजनों से शिकायत की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। डरकर पीड़िता ने चार दिन तक बात को छुपाए रखा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम बताया।
शिकायत पर ऐशबाग थाना पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। ऐशबाग थाना प्रभारी वीबीएस सेंगर के अनुसार 14 वर्षीय छात्रा ऐशबाग थाना क्षेत्र में रहती है और कक्षा आठवीं की छात्रा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम स्नैपचैट के जरिए उसकी पहचान 19 वर्षीय अरबाज पठान से हुई थी। अरबाज मूलत: शुजालपुर का रहने वाला है। फिलहाल वह निशातपुरा क्षेत्र में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
पीड़िता ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह अरबाज ने उसे बहाने से मिलने बुलाया और अपने रूम पर लेकर पहुंचा। वहां उसने जबरन उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता के मना करने पर आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता वापस घर पहुंची तो उसकी तबीयत बिगड़ी थी। स्वजनों से उसने चार दिन तक बात को छुपाए रखा। वहीं शनिवार शाम को जब स्वजनों ने जोर देकर पूछा तब छात्रा ने वारदात को सुनाया। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया है।
