मध्य प्रदेश में 9 से बढ़कर 12 लाख लीटर हुआ दुग्ध उत्पादन, अगले 3 सालों में 33 लाख का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में लगातार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हिरण्यगर्भा अभियान चलाकर पशुओं की नस्ल सुधारने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रीडर एसोसिएशन बनाकर अच्छी नस्ल के पशु तैयार करेंगे। गोपालकों को भी पशुओं के रखरखाव और दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाए इसके गुर सिखाए जा रहे हैं। 9 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन बढ़कर 12 लाख लीटर हो गया है, तीन वर्ष में 33 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समितियां भी बनाई जाएंगी।

यह जानकारी प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में पत्रकारों को दी। उन्होंने विभाग की दो साल की उपलब्धियां और आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना भी बताई। मंत्री पटेल ने बताया कि विभाग ने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का नवाचार किया है। इस अभियान के अंतर्गत दुग्ध पलकों से उनके घर-घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। पहला चरण दो अक्टूबर से नौ अक्टूबर तक अभियान चला और अब 17 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू हुआ है।