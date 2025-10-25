एम्स भोपाल में किडनी का 'मिनिमली इनवेसिव' सर्जरी से इलाज, कम दर्द के साथ तेजी से हुई रिकवरी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल में यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. केतन मेहरा ने एक ऐसा शोध कार्य प्रस्तुत किया है जो गुर्दे की न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी को और भी सुरक्षित बनाता है। इस तकनीक की मदद से एम्स भोपाल में फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच 42 वयस्क मरीजों पर अध्ययन किया गया। परिणामों में यह पाया गया कि रेट्रोपेरिटोनियल तरीके से सर्जरी कराने वाले मरीजों को तेज रिकवरी मिली, अस्पताल में कम दिन रहे।

ऑपरेशन के बाद कम दर्द का अनुभव हुआ। ऑपरेशन के दौरान कम रक्तस्राव और उनके सांस लेने के मापदंड भी बेहतर रहे। उनके इस महत्वपूर्ण काम को हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 35वें वेस्ट जोन यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस में सराहा गया है।