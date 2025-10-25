मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एम्स भोपाल में किडनी का 'मिनिमली इनवेसिव' सर्जरी से इलाज, कम दर्द के साथ तेजी से हुई रिकवरी

    AIIMS Bhopal: एम्स भोपाल में यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केतन मेहरा ने एक ऐसा शोध कार्य प्रस्तुत किया है जो गुर्दे की न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी को और भी सुरक्षित बनाता है। इस तकनीक की मदद से 42 वयस्क मरीजों पर अध्ययन किया गया। परिणामों में यह पाया गया कि रेट्रोपेरिटोनियल तरीके से सर्जरी कराने वाले मरीजों को तेज रिकवरी मिली और वो अस्पताल में कम दिन रहे।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 09:54:17 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 09:54:16 PM (IST)
    एम्स भोपाल में किडनी का 'मिनिमली इनवेसिव' सर्जरी से इलाज, कम दर्द के साथ तेजी से हुई रिकवरी
    एम्स भोपाल में किडनी का 'मिनिमली इनवेसिव' सर्जरी से इलाज

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल में यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. केतन मेहरा ने एक ऐसा शोध कार्य प्रस्तुत किया है जो गुर्दे की न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी को और भी सुरक्षित बनाता है। इस तकनीक की मदद से एम्स भोपाल में फरवरी 2024 से मई 2025 के बीच 42 वयस्क मरीजों पर अध्ययन किया गया। परिणामों में यह पाया गया कि रेट्रोपेरिटोनियल तरीके से सर्जरी कराने वाले मरीजों को तेज रिकवरी मिली, अस्पताल में कम दिन रहे।

    ऑपरेशन के बाद कम दर्द का अनुभव हुआ। ऑपरेशन के दौरान कम रक्तस्राव और उनके सांस लेने के मापदंड भी बेहतर रहे। उनके इस महत्वपूर्ण काम को हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 35वें वेस्ट जोन यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस में सराहा गया है।


    क्या है यह नई तकनीक

    इसमें किडनी या एड्रेनल ग्रंथि से जुड़ी सर्जरी पारंपरिक रूप से पेट खोलकर की जाती थी। अब लैप्रोस्कोपी यानी छोटे-छोटे छेद करके की जाती है। इस लैप्रोस्कोपी के दो तरीके हैं पहला ट्रांसपेरिटोनियल, इसमें सर्जन पेट के सामने वाले हिस्से से होकर अंदर जाता है, जिससे पेट की झिल्ली (पेरिटोनियम) को छूना पड़ता है।

    दूसरा रेट्रोपेरिटोनियल, यह एक तरह की 'बैकडोर' सर्जरी है। सर्जन पीछे की तरफ से (पेट की झिल्ली को बिना छुए) किडनी तक पहुंचता है। डॉ. मेहरा ने दोनों विधियों की तुलना की और साबित किया कि 'रेट्रोपेरिटोनियल' विधि मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस शोध में डॉ. मेहरा के साथ डा. देवाशीष कौशल और डा. कुमार माधवन शामिल रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.