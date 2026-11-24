राज्य ब्यूरो, भोपाल: प्रदेश के सभी मंत्रियों का चित्रकूट में चिंतन शिविर 21 और 22 दिसंबर को होगा। इसके पहले दो दिसंबर को अधिकारियों का नीति चिंतन शिविर होगा। इसमें सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और कलेक्टर भाग लेंगे। इसमें समृद्ध मध्य प्रदेश-2047 दस्तावेज, नीतिगत एवं क्रियान्वयन चुनौतियों के समाधान, भविष्य के रोडमैप, बीते तीन सालों की उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर विमर्श होगा। इसके निष्कर्षों पर मंत्री चिंतन शिविर में विचार होगा।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को बताया कि अधिकारियों के नीति चिंतन शिविर में दो सत्रों में विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। अधिकारी सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और जो रिपोर्ट तैयार होगी, उस पर मंत्रियों के चिंतन शिविर में मंथन होगा।