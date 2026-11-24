राज्य ब्यूरो, भोपाल : मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस का फोकस केवल तस्करों की गिरफ्तारी और नशीले पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं रहेगा। तस्करी से अर्जित संपत्ति, आर्थिक नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला और संगठित गिरोहों को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम होगा। इसके साथ ही नारकोटिक्स अपराधों में शामिल फरार आरोपितों और विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी।