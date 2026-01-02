भोपाल में दरिंदगी की हद पार, नाबालिग को अगवा कर रचाया बाल विवाह, फिर दुष्कर्म के बाद जबरन कराया गर्भपात

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर जबरन उससे बाल विवाह कर लिया और फिर उसका गर्भपात भी करवाया। घटना डेढ़ वर्ष पुरानी है, लेकिन छह महीने पहले जब दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और उसी केस में बाल कल्याण समिती ने पीड़िता के बयान लिए तब स्वत: संज्ञान लेने के बाद हबीबगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल आरोपित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम ने रायसेन में दबिश दी है।

परिवार की मौजूदगी में कर लिया बाल विवाह एसआई संगीता काजले ने बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता हबीबगंज क्षेत्र में रहती है। उसी क्षेत्र में रहकर प्राईवेट काम करने वाले अतुल मरावी से दो साल पहले उसकी दोस्ती हुई थी। जुलाई 2024 में अतुल उसे अगवाकर रायसेन जिले में स्थित अपने गांव ले गया। वहां दबाव डालकर किशोरी की नानी को बुलाया और परिवार की मौजूदगी में बाल विवाह कर लिया। इसके बाद आरोपित ने पीड़िता से दुष्कर्म किया।