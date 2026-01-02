मेरी खबरें
    भोपाल में दरिंदगी की हद पार, नाबालिग को अगवा कर रचाया बाल विवाह, फिर दुष्कर्म के बाद जबरन कराया गर्भपात

    Bhopal Crime: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर जबरन उससे बाल विवाह कर लिय ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 09:37:54 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 09:37:54 PM (IST)
    भोपाल में दरिंदगी की हद पार, नाबालिग को अगवा कर रचाया बाल विवाह, फिर दुष्कर्म के बाद जबरन कराया गर्भपात
    भोपाल में दरिंदगी की हद पार (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर जबरन उससे बाल विवाह कर लिया और फिर उसका गर्भपात भी करवाया। घटना डेढ़ वर्ष पुरानी है, लेकिन छह महीने पहले जब दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और उसी केस में बाल कल्याण समिती ने पीड़िता के बयान लिए तब स्वत: संज्ञान लेने के बाद हबीबगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया। फिलहाल आरोपित फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम ने रायसेन में दबिश दी है।

    परिवार की मौजूदगी में कर लिया बाल विवाह

    एसआई संगीता काजले ने बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता हबीबगंज क्षेत्र में रहती है। उसी क्षेत्र में रहकर प्राईवेट काम करने वाले अतुल मरावी से दो साल पहले उसकी दोस्ती हुई थी। जुलाई 2024 में अतुल उसे अगवाकर रायसेन जिले में स्थित अपने गांव ले गया। वहां दबाव डालकर किशोरी की नानी को बुलाया और परिवार की मौजूदगी में बाल विवाह कर लिया। इसके बाद आरोपित ने पीड़िता से दुष्कर्म किया।


    यह भी पढ़ें- MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- प्रजनन व्यक्तिगत अधिकार है, उस पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता

    पीड़िता का कराया गर्भपात

    वहीं जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपित युवक के ने उसका गर्भपात भी करा दिया। मारपीट के मामले में आरोपित बनी थी पीड़िता, बयानों से हुआ खुलासा हबीबगंज क्षेत्र में जुलाई में किशोरी के स्वजनों और अतुल मरावी के बीच जमकर विवाद हुआ था। मारपीट में अतुल को गंभीर घायल हो गया था, जिससे पुलिस ने दोनों पक्षों के विरूद्ध मामला दर्ज किया था।

    इस मामले में पुलिस ने पीड़िता को भी आरोपित बनाया था, इसलिए पुलिस ने उसे बालिका संप्रेक्षण गृह विदिशा में रखा था। वहां बाल कल्याण समिति ने किशोरी की काउंसलिंग की तो पता चला कि आरोपित अतुल मरावी जुलाई 2024 में उसे अपने साथ रायसेन जिले के एक गांव ले गया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

