भोपाल: शाहपुरा में फोन पर बात कर रहे पत्रकार से झपटा डेढ़ लाख का मोबाइल, 1 मिनट में किया बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक पत्रकार को निशाना बनाते हुए उनके हाथ से डेढ़ लाख रुपये कीमत का मोबाइल फोन झपट लिया। वारदात रविवार शाम करीब सात बजे अवध मार्ग पर हुई। बदमाशों ने इतनी तेजी से वारदात को अंजाम दिया कि पत्रकार संभल भी नहीं पाए। मोबाइल झपटने के करीब एक मिनट बाद ही उसे बंद कर दिया गया।

पीड़ित की शिकायत पर शाहपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ झपटमारी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक पर सवार थे बदमाश

पुलिस के अनुसार, पत्रकार संदीप सिंह शाहपुरा क्षेत्र में रहते हैं। रविवार शाम वह दुकान से सामान लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर कॉल आया। संदीप ने बताया कि वह फोन कान पर लगाकर बात करते हुए घर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया।