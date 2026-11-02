भोपाल: पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई के बंगले से टोंटियां चुराने वाला पकड़ाया,आदतन अपराधी निकला चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चार इमली स्थित पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले से नल की 16 टोंटियां चोरी करने वाले आरोपित को हबीबगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 20 हजार रुपये कीमत की टोंटियां बरामद की हैं। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का खुलासा किया है।

ताला तोड़कर की चोरी पुलिस के अनुसार बंगले के केयरटेकर द्वारका प्रसाद अहिरवार ने नौ अगस्त को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। दोपहर में कर्मचारी के बाहर जाने के दौरान बदमाश मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसा और चार बाथरूम व किचन के नलों से टोंटियां निकाल ले गया। लौटने पर कर्मचारी को चोरी का पता चला।