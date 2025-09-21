भोपाल में टैक्सी बुक कर रहे अधिकारी से छिना मोबाइल, घबराहट में नहीं देख पाए बाइक का नंबर, पुलिस के हाथ खाली

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रानीकमलापति रेलवे स्टेशन के सामने जबलपुर के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) शिवम कंसाना से मोबाइल झपटमारी हो गई। वह शनिवार रात जबलपुर से भोपाल आए थे और स्टेशन के सामने सड़क पर टैक्सी बुक कर रहे थे। तभी गणेश मंदिर की ओर से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपटा और भाग निकले।

घबराहट में बाइक का नंबर नहीं देख पाए एडीपीओ अचानक हुए इस हमले से एडीपीओ घबरा गए, वे बदमाशों की बाइक का नंबर नहीं देख पाए। उन्होंने हबीबगंज थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस को अब तक आरोपितों का सुराग नहीं लगा है। मामले की जांच कर रहे प्रधान आरक्षक नागेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 26 वर्षीय शिवम कंसाना जबलपुर में बतौर एडीपीओ पदस्थ हैं।