    भोपाल में टैक्सी बुक कर रहे अधिकारी से छिना मोबाइल, घबराहट में नहीं देख पाए बाइक का नंबर, पुलिस के हाथ खाली

    MP News: भोपाल के रानीकमलापति रेलवे स्टेशन के सामने जबलपुर के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) शिवम कंसाना से मोबाइल छिन गया। वह स्टेशन के सामने सड़क पर टैक्सी बुक कर रहे थे कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपटा और भाग निकले। अचानक हुए इस हमले से एडीपीओ घबरा गए, वे बदमाशों की बाइक का नंबर नहीं देख पाए।

    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 08:04:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 08:04:30 PM (IST)
    1. जबलपुर के एडीपीओ से छिना मोबाइल
    2. घबराहट में बाइक का नंबर नहीं देख पाए एडीपीओ
    3. आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस खंगाल रही CCTV

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रानीकमलापति रेलवे स्टेशन के सामने जबलपुर के सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) शिवम कंसाना से मोबाइल झपटमारी हो गई। वह शनिवार रात जबलपुर से भोपाल आए थे और स्टेशन के सामने सड़क पर टैक्सी बुक कर रहे थे। तभी गणेश मंदिर की ओर से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल झपटा और भाग निकले।

    घबराहट में बाइक का नंबर नहीं देख पाए एडीपीओ

    अचानक हुए इस हमले से एडीपीओ घबरा गए, वे बदमाशों की बाइक का नंबर नहीं देख पाए। उन्होंने हबीबगंज थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस को अब तक आरोपितों का सुराग नहीं लगा है। मामले की जांच कर रहे प्रधान आरक्षक नागेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 26 वर्षीय शिवम कंसाना जबलपुर में बतौर एडीपीओ पदस्थ हैं।

    पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

    शनिवार को वह जबलपुर से रानीकमलापति स्टेशन आए थे। यहां से वह अपनी होटल जाने के लिए टैक्सी बुक कर रहे थे। रात करीब 9:20 बजे घटना हुई है। शंका है कि बदमाशों ने बगैर नंबर प्लेट की बाइक से झपटमारी की वारदात की है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी के जरिए आरोपितों की पहचान कर रही है।

