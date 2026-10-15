सावधान: त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ा मोबाइल चोरी का खतरा; आउटर पर सुबह 3 से 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा वारदातें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना रेलवे सुरक्षा बल के लिए चुनौती बना गया है। ट्रेनों के आउटर पर रुकने के दौरान चोर जनरल और स्लीपर कोच को निशाना बनाते हैं।

रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के सामने आए मामलों के अनुसार, सुबह 3 से 6 बजे और शाम 6 से 9 बजे के बीच चोरी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसे देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त पेट्रोलिंग शुरू की है। दिवाली और छठ पूजा तक विशेष निगरानी जारी रखने की तैयारी है।

आउटर पर रुकने वाली ट्रेनों में ज्यादा खतरा

कटनी, इटारसी, बीना, ग्वालियर और गाडरवारा ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आउटर पर ट्रेनें रुकने के दौरान चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। इन स्थानों पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें गश्त कर रही हैं। इटारसी और बीना के आउटर पर विशेष दल तैनात किए गए हैं। इन क्षेत्रों में मोबाइल चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।

जनरल और स्लीपर कोच चोरों के निशाने पर