Bhopal Airport को मिलेगा आसमान का चौकीदार, लगने जा रहा है मोनोपल्स सेकंडरी सर्विलांस रडार सिस्टम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अब दुश्मन देश के विमान भी भोपाल एयर ट्रैफिक क्षेत्र की निगाहों से नहीं बच सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी यहां अत्याधुनिक मोनोपल्स सेकंडरी सर्विलांस रडार सिस्टम (MSSR) स्थापित करने जा रही है। इसकी मदद से 60 हजार फीट तक की ऊंचाई से गुजर रहे विमान भी स्कैन हो सकेंगे। नियमित विमानों की निगरानी करना आसान हो जाएगा। रडार की स्थापना के बाद विमान क्षेत्र से गुजरने वाला हर विमान रडार की जद में होगा। विमान की दिशा कौन सी है और कितनी ऊंचाई पर है यह भी पता चल जागा। अधिक ऊंचाई पर फ्लाइंग करने वाले विमान भी स्कैन हो सकेंगे।

रडार की आंखों से नहीं बच सकेगा कोई विमान आमतौर पर विमान 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। नई तकनीक पर आधारित इंटरनेशनल उड़ानें 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर होती हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं हो पता। सर्विलांस रडार की मदद से अधिक ऊंचाई पर फ्लाइंग कर रहे विमान भी रडार की आंखों से नहीं बच सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यदि कोई दुश्मन देश का विमान अधिक ऊंचाई से गुजरेगा तो रडार संकेत दे देगा कि कौन से विमान किस दिशा में जा रहा है।