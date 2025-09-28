मेरी खबरें
    Top MP News Today: मुरैना के शिवनगर में प्रेम प्रसंग के चलते 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या उसी के पिता ने गोली मारकर कर दी। सतना के नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी विनीता मांझी से दिनदहाड़े लूट हो गई। शहडोल में ट्रेन क्रमांक 18478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्राली से टकरा गई थी जिसके बाद 25 कर्मचारियों को तलब किया गया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 05:55:00 PM (IST)
    MP Top News: पिता ने की बेटी की हत्या, नायब तहसीलदार की पत्नी से लूट, शहडोल में रेल ट्राली से टकराई ट्रेन
    MP Top News: एमपी की 6 बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. पिता ने प्रेम प्रसंग के कारण गोली मारकर बेटी की हत्या की
    2. रेल ट्राली से टकराई ट्रेन, 25 कर्मचारी हुए बिलासपुर तलब
    3. एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी को लूटा

    नईदुनिया प्रतनिधि, भोपाल। 1. मुरैना के शिवनगर में एक वीभत्स घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या उसी के पिता ने 24 सितंबर की रात को गोली मारकर कर दी थी। हत्या के बाद शव को गलेथा गांव के पास क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। रविवार सुबह SDRF टीम ने दिव्या का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ बरामद किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    2. शहडोल में ट्रेन क्रमांक 18478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्राली से शनिवार को टकरा गई थी। यह घटना बिरसिंहपुर और मुदरिया के बीच हुई, जिससे ट्रेन लगभग डेढ़ घंटे लेट हो गई थी। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस मामले में बिलासपुर मुख्यालय से 25 कर्मचारियों को जांच के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    3. सतना के नागौद में एसडीएम बंगले के सामने नायब तहसीलदार की पत्नी विनीता मांझी से दिनदहाड़े लूट हो गई। सूट-बूट पहने बाइक सवार बदमाशों पर उन्हें सम्मोहित कर लाखों के जेवरात लूटने की बात सामने आई है। विनीता मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं, उस दौरान यह घटना हुई। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    4. टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गानगर गांव में मां-बेटे की मौत से सनसनी फैल गई है। रविवार को एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला, जबकि उसके लगभग तीन वर्ष के बेटे का शव पास के ही तालाब से बरामद हुआ। एसडीओपी राहुल कटरे के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    5. मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के कारण भीमगढ़ बांध के तीन गेट से वैनगंगा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध का जलस्तर 518.35 मीटर तक पहुंच गया है। लगभग 16,000 घनफीट प्रति सेकेंड की दर से यह पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    6. मध्य प्रदेश के शाजापुर में रविवार सुबह किसानों ने टमाटर कलेक्टर बंगले के पास टंकी चौराहे पर बिखेर दिए और जाम लगा दिया। दरअसल वे जिन सब्जी विक्रेताओं के पास टमाटर बेचने पहुंचे थे, उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। नगर पालिका ने शनिवार को सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया था। इस पर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास रखने की जगह ही नहीं है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

