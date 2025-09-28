MP Top News: पिता ने की बेटी की हत्या, नायब तहसीलदार की पत्नी से लूट, शहडोल में रेल ट्राली से टकराई ट्रेन

नईदुनिया प्रतनिधि, भोपाल। 1. मुरैना के शिवनगर में एक वीभत्स घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या उसी के पिता ने 24 सितंबर की रात को गोली मारकर कर दी थी। हत्या के बाद शव को गलेथा गांव के पास क्वारी नदी में फेंक दिया गया था। रविवार सुबह SDRF टीम ने दिव्या का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ बरामद किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

2. शहडोल में ट्रेन क्रमांक 18478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्राली से शनिवार को टकरा गई थी। यह घटना बिरसिंहपुर और मुदरिया के बीच हुई, जिससे ट्रेन लगभग डेढ़ घंटे लेट हो गई थी। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस मामले में बिलासपुर मुख्यालय से 25 कर्मचारियों को जांच के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)