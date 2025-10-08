MP Weather Update: मध्य प्रदेश में थमने लगा मानसून का दौर, इन जिलों में आज हो सकती है बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इससे वर्षा का दौर धीरे-धीरे थमने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं की दिशा भी अब परिवर्तित होने लगी है। इस वजह से तीन-चार दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस होने का सिलसिला भी शुरू होने के आसार हैं।

उधर मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक शिवपुरी में एक मिलीमीटर वर्षा हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। बारिश का दौर थमा मौसम विज्ञान केंद्र की विज्ञानी विनीता पटवर्धन के मुताबिक अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़कर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होकर ओमान के आसपास बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान और उससे लगे हरियाणा पर एक पश्चिमी विक्षोभ प्रेरित कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। उत्तरी ओडिशा के तट से तेलंगाना तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो आंतरिक ओडिशा से दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर जा रही है।