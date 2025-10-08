मेरी खबरें
    Indore Truck Accident: नो एंट्री में धड़ल्ले से ट्रक भेज रहे थे पुलिसकर्मी, हादसे के बाद खुली पोल

    एरोड्रम से लेकर मल्हारगंज तक हुई ट्रक दुर्घटना में नया खुलासा हुआ है। पुलिसकर्मी धड़ल्ले से नो एंट्री में ट्रकों की एंट्री करवा रहे थे। ट्रक हादसे के बाद निलंबित हुए पुलिसकर्मियों ने खुद इसका खुलासा किया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 06:09:51 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 06:09:51 AM (IST)
    इंदौर में ट्रक हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम से लेकर मल्हारगंज तक हुई ट्रक दुर्घटना में नया खुलासा हुआ है। पुलिसकर्मी धड़ल्ले से नो एंट्री में ट्रकों की एंट्री करवा रहे थे। ट्रक हादसे के बाद निलंबित हुए पुलिसकर्मियों ने खुद इसका खुलासा किया है। अलग-अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज निकालकर अफसरों को सौंपे हैं।

    एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित शनिधाम चौराहा पर अनियंत्रित ट्रक (एमपी 09 जेडपी 4069) ने तीन लोगों की जान ले ली थी और 14 से ज्यादा को घायल कर दिया था। पुलिस ने ट्रक चालक गुलशेर सहित ट्रक मालिक साहिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीसीपी अरविंद तिवारी को मुख्यालय अटैच कर दिया और एसीपी सुदेश कुमार सिंह सहित टीआई दीपक यादव, अर्जुन सिंह पंवार को निलंबित करवा दिया।

    पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने विभागीय जांच बैठाई है। जोन-4 के डीसीपी आनंद कलादगी जांच करवा रहे हैं। निलंबित पुलिसकर्मियों के कथन दर्ज करवा लिए गए हैं। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने दावा किया कि नो एंट्री में महीनों से ट्रक घुस रहे थे। इसके बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी हैं। एरोड्रम थाना से लेकर बड़ा गणपति चौराहा तक के फुटेज भी मुहैया करवाए गए हैं।

    बिजासन माता चौराहे से सीधे नो एंट्री में घुस रहे थे ट्रक

    सूत्रों के मुताबिक पुलिसकर्मी टी चौराहा (सुपर कॉरिडोर) पर मौजूद रहते थे। ट्रक दिलीप नगर से बिजासन माता चौराहा से सीधे रामचंद्र नगर चौराहा पर आ जाते थे। पोलोग्राउंड और मरीमाता जाने के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग हो रहा था।

    हादसे के बाद अफसरों ने कहा कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से ट्रक घुसा था। जानकारी के अनुसार निलंबित पुलिसकर्मियों ने तो हादसे के बाद हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। अफसरों से शिकायत कर कहा कि बड़ी संख्या में हुई चालानी कार्रवाई से स्पष्ट हो गया कि ट्रक महीनों से नो एंट्री में आ रहे थे।

