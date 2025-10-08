Indore Truck Accident: नो एंट्री में धड़ल्ले से ट्रक भेज रहे थे पुलिसकर्मी, हादसे के बाद खुली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम से लेकर मल्हारगंज तक हुई ट्रक दुर्घटना में नया खुलासा हुआ है। पुलिसकर्मी धड़ल्ले से नो एंट्री में ट्रकों की एंट्री करवा रहे थे। ट्रक हादसे के बाद निलंबित हुए पुलिसकर्मियों ने खुद इसका खुलासा किया है। अलग-अलग जगहों से सीसीटीवी फुटेज निकालकर अफसरों को सौंपे हैं।

एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित शनिधाम चौराहा पर अनियंत्रित ट्रक (एमपी 09 जेडपी 4069) ने तीन लोगों की जान ले ली थी और 14 से ज्यादा को घायल कर दिया था। पुलिस ने ट्रक चालक गुलशेर सहित ट्रक मालिक साहिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीसीपी अरविंद तिवारी को मुख्यालय अटैच कर दिया और एसीपी सुदेश कुमार सिंह सहित टीआई दीपक यादव, अर्जुन सिंह पंवार को निलंबित करवा दिया।