MP AYUSH Counselling 2026: प्रदेश के 66 आयुष कॉलेजों में 2700 से ज्यादा सीटें खाली, 28 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग

नईदुनिय प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में आयुष यूजी काउंसलिंग सत्र 2026-27 के तृतीय चरण में 2700 से ज्यादा सीटें खाली हैं। संचालनालय आयुष के शेड्यूल के अनुसार एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की आयुर्वेद बीएएमएस, यूनानी बीयूएमएस, होम्योपैथी बीएचएमएस और नैचरोपैथी एंड योगा बीएनवाईएस की काउंसलिंग जारी है।

66 कॉलेजों में सीटें खाली स्टेट कोटे में रिक्त 1089 सीटें, अपग्रेड की हुई 1172 सीटें और नए जुड़े कॉलेजों की 119 सीटों को मिलाकर कुल 2380 सीटें खाली हैं। इसी तरह ऑल इंडिया कोटे में रिक्त 217 सीटें, अपग्रेड की हुई 94 सीटें और नए जुड़े कॉलेजों की 22 सीटों समेत कुल 333 सीटें खाली हैं। इसके अलावा नैचरोपैथी एंड योगा की 63 सीटें भी रिक्त हैं।