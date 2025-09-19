इंटरनेट तो छोड़ो... MP के 60 हजार से ज्यादा स्कूलों में कम्प्यूटर तक नहीं, डिजिटल इंडिया के सभी दावे फेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देश भर में डिजिटल इंडिया का दावा किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यह दावा फेल होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्यूरिटी व डाटा साइंस, कोडिंग जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन प्रदेश के 59 हजार स्कूलों ने तो कंप्यूटर ही नहीं देखा है।

66 हजार स्कूलों में इंटरनेट नहीं ऐसे 66 हजार स्कूल हैं, जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हद यह है कि 10 हजार से अधिक स्कूलों में तो बिजली भी नहीं पहुंची है और करीब 15 हजार में बिजली आपूर्ति की सुविधा नहीं है। यह आंकड़ें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन (यूडाइस) के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सामने आया है।