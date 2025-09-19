बुरहानपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, सड़क पर शव रखकर 4 घंटे किया प्रदर्शन, सपोर्ट में भीम सेना भी पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। नसीराबाद गांव के घाट टेक मोहल्ले के एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेपानगर मार्ग पर मृत युवक का शव रखकर करीब चार घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। बाद में निंबोला थाना प्रभारी राहुल कांबले और एसडीएम नेपानगर भागीरथ वाखला मौके पर पहुंचे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए मनाया।
ग्रामीणों का आरोप था कि अज्ञात युवकों ने रतागढ़ में मृतक भूरा भिलाला 25 वर्ष और गोरेलाल भिलाला 30 वर्ष के साथ जमकर मारपीट की, जिसके कारण भूरा की मौत हो गई, जबकि गोरेलाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोप है कि अवैध रूप से शराब का विक्रय करने के कारण आरोपितों ने पीट-पीटकर भूरा की हत्या कर दी। उनकी मांग थी कि आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। घटना स्थल नेपानगर थाना क्षेत्र का होने के बावजूद नेपा पुलिस काफी समय तक मामले से पल्ला झाड़ती रही। थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल काफी बाद में मौके पर पहुंचीं।
आदिवासी युवकों के साथ मारपीट और एक युवक की मौत की सूचना मिलने पर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ठा. प्रियांक सिंह और भीम सेना के सचिन गाढ़े सहित अन्य लोग भी गांव पहुंच गए थे। उन्होंने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध जताया। प्रियांक सिंह और मृतक के स्वजन ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले शराब ठेकेदार के आदमी थे। शराब का अवैध विक्रय करने के कारण उन्होंने युवक की जान ले ली।
यह भी पढ़ें- MP में किसान की पिटाई, नायब तहसीलदार ने मारा थप्पड़, जीतू पटवारी बोले- अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे
ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद एसपी देवेंद्र पाटीदार ने पूरे मामले की जानकारी ली और नेपा थाना प्रभारी सहित फारेंसिक की टीम को घटना स्थल पर भेजा। देर शाम तक टीम घटना स्थल की जांच करती रही। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर गलत तरीके जांच करने का आरोप भी लगाया। ज्ञात हो कि मृतक की बाइक एक खेत में दुर्घटना ग्रस्त पाई गई है। जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपितों ने मृतक और उसके साथी का पीछा किया होगा। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर शाम साढ़े पांच बजे ग्रामीण फिर भड़क गए थे।