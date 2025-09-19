बुरहानपुर में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, सड़क पर शव रखकर 4 घंटे किया प्रदर्शन, सपोर्ट में भीम सेना भी पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। नसीराबाद गांव के घाट टेक मोहल्ले के एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेपानगर मार्ग पर मृत युवक का शव रखकर करीब चार घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। बाद में निंबोला थाना प्रभारी राहुल कांबले और एसडीएम नेपानगर भागीरथ वाखला मौके पर पहुंचे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए मनाया।

ग्रामीणों का आरोप था कि अज्ञात युवकों ने रतागढ़ में मृतक भूरा भिलाला 25 वर्ष और गोरेलाल भिलाला 30 वर्ष के साथ जमकर मारपीट की, जिसके कारण भूरा की मौत हो गई, जबकि गोरेलाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोप है कि अवैध रूप से शराब का विक्रय करने के कारण आरोपितों ने पीट-पीटकर भूरा की हत्या कर दी। उनकी मांग थी कि आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाए। घटना स्थल नेपानगर थाना क्षेत्र का होने के बावजूद नेपा पुलिस काफी समय तक मामले से पल्ला झाड़ती रही। थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल काफी बाद में मौके पर पहुंचीं।