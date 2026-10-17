बढ़ता खतराः पराली जलाने में देश में सबसे आगे MP; साल 2025 में टूटे रिकॉर्ड, सैटेलाइट आंकड़ों से हुआ खुलासा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। देशभर में पराली जलाने की जितनी घटनाएं दर्ज की जा रही हैं, उनमें 50 प्रतिशत से अधिक मध्य प्रदेश की हैं। वर्ष 2025 में विभिन्न राज्यों में इसके कुल 33,028 मामले सामने आए, जिसमें 17,067 (51 प्रतिशत) मध्य प्रदेश के थे। वर्ष 2021 के पहले सालभर में पांच हजार मामले भी सामने नहीं आ रहे थे लेकिन इसके बाद लगातार बढ़े हैं।

इसकी वजह से ठंड के मौसम में कई बार कुछ क्षेत्रों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। इसके बाद भी न किसान चेत रहे हैं और न ही सरकार चिंता कर रही है।

सैटेलाइट आंकड़ों से खुलासा

वर्ष 2024 में प्रदेश में पराली जलाने के 16,074 और वर्ष 2025 में 17,067 मामले सामने आए जो देश में सर्वाधिक हैं। ये आंकड़े सैटेलाइट के हैं इसलिए किसी गफलत की गुंजाइश भी नहीं है। नवंबर में तो कोहरा और बादलों के दौरान पराली जलाने से वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स) कुछ जिलों में खराब या बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाता है।

हल्ला मचने पर अधिकारियों की बैठकें होती हैं। एफआईआर, अर्थदंड व अन्य कार्रवाई की जाती है। फिर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वजह, सरकार किसानों को इसका कोई विकल्प नहीं दे पाई है।

उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश में पराली जलाने की 350 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

यह भी देश में सर्वाधिक हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष भी सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश के रहेंगे। रोकथाम के उपाय नहीं हुए तो स्थिति बिगड़ेगी।

मध्य प्रदेश में किसी एक दिन में पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाएं

वर्ष तारीख घटनाएं 2021 16 नवंबर 660 2022 8 नवंबर 783 2023 5 नवंबर 698 2024 13 नवंबर 1,124 2025 16 नवंबर 1,520

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