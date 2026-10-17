बढ़ता खतराः पराली जलाने में देश में सबसे आगे MP; साल 2025 में टूटे रिकॉर्ड, सैटेलाइट आंकड़ों से हुआ खुलासा

|राज्य
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|मध्य प्रदेश
|8,160
|1,737
|12,560
|16,074
|17,067
|पंजाब
|71,304
|49,922
|36,663
|10,887
|5,114
|हरियाणा
|6,984
|3,661
|2,303
|1,389
|662
|उत्तर प्रदेश
|4,242
|3,017
|3,996
|5,769
|7,290
|राजस्थान
|1,350
|1,268
|1,775
|2,762
|2,890
|कुल योग
|92,407
|56,157
|57,242
|36,893
|33,028
|वर्ष
|तारीख
|घटनाएं
|2021
|16 नवंबर
|660
|2022
|8 नवंबर
|783
|2023
|5 नवंबर
|698
|2024
|13 नवंबर
|1,124
|2025
|16 नवंबर
|1,520
15 वर्ष तक प्रदूषण में रहने से आधी रह जाती है फेफड़े की क्षमता 'स्मोग' यानी धुआं और कोहरा फेफड़े की बीमारियां बढ़ता है। 15 वर्ष तक कोई व्यक्ति इसी तरह की परिस्थिति में रहता है तो उसके फेफड़े की क्षमता 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है। स्मोग के समय में ओपीडी में 25 प्रतिशत तक रोगी बढ़ जाते हैं। जिन्हें एलर्जी की समस्या है उन्हें अस्थमा या निमोनिया हो जाता है। दूसरा, लगातार प्रदूषण में रहने से प्रतिरोधक क्षमता घटने से दूसरी संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। - डॉ. पराग शर्मा, सह प्राध्यापक, छाती एवं श्वास रोग विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल