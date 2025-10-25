आतंकी संगठन ISIS से जुड़े अदनान का साथ देने वाले भोपाल के कुछ और युवकों की हो सकती है गिरफ्तारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ाव के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए भोपाल के अदनान खान के साथ संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित रहने के आरोप में भोपाल व आसपास के कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि अदनान इन लोगों को देशविरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथी विचारधारा के लिए बरगला रहा था। मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) और दिल्ली पुलिस इन युवाओं के संबंध में पूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं।
बता दें कि अदनान को दिल्ली पुलिस ने मप्र एटीएस के सहयोग से भोपाल के करोंद से गिरफ्तार किया था। वह सीए की तैयारी कर रहा था। दिल्ली में आईएसआईएस से जुड़े अदनान नाम के ही एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मिली जानकारी आधार पर भोपाल में अदनान खान को गिरफ्तार किया गया।
ISIS मॉड्यूल के दो आतंकी गिरफ्तार, भोपाल के अदनान ने दिल्ली में साथी संग मिलकर रची धमाके की साजिश
आरोप है कि दोनों सीरिया में मौजूद आईएसआईएस हैंडलर अबू इब्राहिम अल-कुरैशी के संपर्क में थे। गिरफ्तारी के बाद मप्र एटीएस ने भोपाल में ही अदनान से पूछताछ की थी। अब दिल्ली पुलिस से मिले ताजे इनपुट पर मप्र एटीएस फिर पूछताछ कर सकती है।
दिल्ली पुलिस से पूछताछ में भोपाल के अदनान ने बताया कि वह ऑनलाइन जिहादी सामग्री देखने के बाद कट्टरपंथी बन गया था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह दिल्ली के अदनान के संपर्क में आया था।