आतंकी संगठन ISIS से जुड़े अदनान का साथ देने वाले भोपाल के कुछ और युवकों की हो सकती है गिरफ्तारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ाव के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए भोपाल के अदनान खान के साथ संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित रहने के आरोप में भोपाल व आसपास के कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि अदनान इन लोगों को देशविरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथी विचारधारा के लिए बरगला रहा था। मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) और दिल्ली पुलिस इन युवाओं के संबंध में पूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं।

बता दें कि अदनान को दिल्ली पुलिस ने मप्र एटीएस के सहयोग से भोपाल के करोंद से गिरफ्तार किया था। वह सीए की तैयारी कर रहा था। दिल्ली में आईएसआईएस से जुड़े अदनान नाम के ही एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मिली जानकारी आधार पर भोपाल में अदनान खान को गिरफ्तार किया गया।