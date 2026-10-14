चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी मां-बेटी, आरक्षक ने बचाई जान; शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस से उतरने के दौरान हुआ हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बेटी को बाथरूम से लौटने में देर हुई और ट्रेन चलने लगी। बेटी को अकेला छोड़ने के डर से मां भी उसके साथ उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगले ही पल दोनों की जान पर बन आई। मां-बेटी चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं। वहां मौजूद लोगों के लिए यह पल बेहद डरावना था।

इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के आरक्षक मधुसूदन यादव की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए दोनों को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी तत्परता से मां-बेटी की जान बच गई। बेटी को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं मां जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:35 बजे ट्रेन नंबर 12156 शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से रवाना हो रही थी। इसी दौरान आरक्षक मधुसूदन यादव प्लेटफॉर्म नंबर-1 से 3 तक ए-3 और ए-5 बीट पर ड्यूटी करते हुए ट्रेन पास करा रहे थे।