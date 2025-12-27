मेरी खबरें
    दिल्ली-मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के बीच हुआ MoU, यात्रियों को मिलेगी QR Code और Smart Card से टिकट की सुविधा

    दिल्ली और मध्यप्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के बीच एडवांस एएफसी सिस्टम स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। प्रदेश के भोपाल-इंदौर में भी ऑटोमेटिक फेयर कलेक् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 02:05:52 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 02:12:37 AM (IST)
    दिल्ली-मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के बीच हुआ MoU, यात्रियों को मिलेगी QR Code और Smart Card से टिकट की सुविधा
    ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को लेकर एमओयू

    HighLights

    1. दिल्ली और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू
    2. यात्रियों को क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी
    3. मेट्रो प्रशासन ने मिसेनेलियस टिकट जारी करना शुरू कर दिया

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करने दिल्ली और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। इसके लागू होने से यात्रियों को क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी।

    दरअसल इस प्रणाली के लिए तुर्किये की कंपनी को टेंडर मिला था, लेकिन विवाद के बाद यह समझौता रद्द हो गया था। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड से टिकट लेना आसान हो जाएगा। डीएमआरसी भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए यह एडवांस एएफसी सिस्टम स्थापित करेगा। यह सिस्टम सुरक्षित और संपर्क रहित किराया भुगतान की सुविधा देगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व प्रबंधन बेहतर होगा। एमओयू के तहत डीएमआरसी तकनीकी और परिचालन में भागीदारी करेगा।


    टिकट काउंटर पर नहीं लगेगी कतार

    आधुनिक एएफसी सिस्टम के लागू होने से टिकट काउंटर पर कतार नहीं लगेगी। यात्री इस सिस्टम का उपयोग कर सीधे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर भोपाल और इंदौर में यह सिस्टम लागू होगा।

    मेट्रो ने शुरू किया मिसेनेलियस टिकट जारी करना

    एम्स स्टेशन पर गुरुवार को 80 लोगों के एक समूह को टिकट नहीं मिलने की पहली शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को मेट्रो प्रशासन ने मिसेनेलियस टिकट जारी करना शुरू कर दिया है। मेट्रो के आठों स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर यह सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए मेट्रो चलने के पांच मिनट पूर्व काउंटर पर पहुंचना होगा।

