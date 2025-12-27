दिल्ली-मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के बीच हुआ MoU, यात्रियों को मिलेगी QR Code और Smart Card से टिकट की सुविधा

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू करने दिल्ली और मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। इसके लागू होने से यात्रियों को क्यूआर कोड, स्मार्ट कार्ड से टिकट की सुविधा मिलेगी।

दरअसल इस प्रणाली के लिए तुर्किये की कंपनी को टेंडर मिला था, लेकिन विवाद के बाद यह समझौता रद्द हो गया था। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड से टिकट लेना आसान हो जाएगा। डीएमआरसी भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए यह एडवांस एएफसी सिस्टम स्थापित करेगा। यह सिस्टम सुरक्षित और संपर्क रहित किराया भुगतान की सुविधा देगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व प्रबंधन बेहतर होगा। एमओयू के तहत डीएमआरसी तकनीकी और परिचालन में भागीदारी करेगा।